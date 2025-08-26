Partido entre Yankees y Gigantes abrirá la temporada 2026 de las Grandes Ligas

Los Yankees de Nueva York visitarán a los Gigantes de San Francisco en marzo próximo en la jornada inaugural más tempranera de las Grandes Ligas del béisbol norteamericano, según el calendario de 2026 presentado este martes.

Los Yankees y los Gigantes se enfrentarán en el Oracle Park de San Francisco el 25 de marzo, con una serie de 14 partidos programados para el día siguiente, lo que supone la fecha inaugural más prematura de la historia de las Mayores, aunque en otros países se han disputado jornadas inaugurales antes.

El 96º Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas se llevará a cabo el 14 de julio en Filadelfia, que acoge las festividades por primera vez desde 1996.

La temporada regular del próximo año también contará con otro fin de semana de rivalidades, del 15 al 17 de mayo, con enfrentamientos como el de los Yankees y los Mets de Nueva York, los Cachorros y los Medias Blancas de Chicago, los Dodgers y los Angelinos de Los Ángeles, y los Rangers de Texas y los Astros de Houston.

Los juegos interligas incluirán rivalidades tan destacadas como la de los Dodgers contra los Yankees del 17 al 19 de julio o la de los Yankees contra los Cachorros del 31 de julio al 2 de agosto.

Los Cachorros chocarán ante los Medias Rojas de Boston del 25 al 27 de septiembre para concluir la campaña de las Grandes Ligas, y Boston enfrentará antes a los Cardenales de San Luis del 10 al 12 de abril.

Los Bombarderos del Bronx recibirán a los Mets del 11 al 13 de septiembre, conmemorando el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

Los Atléticos seguirán jugando el año que viene sus partidos como locales en Sacramento, California, pero disputarán seis encuentros en un estadio de ligas menores en Las Vegas, mientras se construye su nuevo estadio en Nevada.

Los A's se enfrentarán a los Cerveceros de Milwaukee del 8 al 10 de junio y a los Rockies de Colorado del 12 al 14 de junio en Las Vegas.