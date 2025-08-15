Para los ascendidos a la Premier League, primero el 'jackpot' y luego los problemas

El ascenso a la Premier League ha proporcionado grandes ingresos a Leeds, Burnley y Sunderland, pero este maná financiero no sirve frente a la maldición que afecta desde hace dos temporadas a los recién ascendidos, que han vuelto todos al Championship tras sólo un curso en la élite.

Llegar a la prestigiosa y lucrativa primera división inglesa es el objetivo último de cualquier club en el país donde nació el fútbol; si ya es difícil lograrlo, mantenerse en ella lo parece incluso más.

Los seis equipos que ascendieron en las últimas dos temporadas, tomaron el camino de regreso a la segunda al año siguiente: Luton, Burnley y Sheffield United, primero, luego Leicester, Ipswich Town y Southampton.

Esto sólo había ocurrido anteriormente una sola vez en Inglaterra: fue hace 27 años, al final de la temporada 1997-1998 con Bolton Wanderers, Barnsley y Crystal Palace.

- Hecho sin precedentes -

En otros campeonatos europeos, este fenómeno es también muy raro. Francia nunca ha visto a todos sus ascendidos descender después de una temporada; solo ocurrió una vez en Italia (1985-1986) y en España (1966-1967), y Alemania lo vivió por última vez en 1992-1993, según la empresa de estadísticas Opta.

Que un equipo recién ascendido a la máxima categoría baje tras una sola temporada es algo muy frecuente; que esto se produzca con los tres equipos que han subido y durante dos temporadas consecutivas es algo inaudito y por eso ha llamado la atención de numerosos especialistas en Inglaterra.

Entre la Premier League y e Championship "la brecha parece ensancharse", resumió el exjugador de fútbol Gary Lineker y ahora exitosos comentarista, en la BBC.

Un dato que confirma las dificultades para los ascendidos: entre Leicester, Ipswish y Southampton sumaron solo 59 puntos en un total de 38 jornadas, la peor puntuación conjunta de los relegados en la historia de la Premier League.

El anterior récord, con 66 puntos, lo establecieron... Luton, Burnley y Sheffield Utd, el año anterior.

- Reino inhóspito -

El impacto financiero para un equipo que asciende es enorme, pero insuficiente para acabar con la brecha existente entre los clubes habituales de la Premier League, que aumentan año a año gracias a los derechos televisivos y por los que cada club recibe cerca de 100 millones de euros por temporada de promedio (unos 117 millones de dólares).

En otras palabras, "cuanto más tiempo permanecen los equipos en la Premier League, más mejoran", constató Ruud van Nistelrooy, exentrenador de Leicester.

"Si los mismos 17 equipos permanecen en la élite, todos invertirán enormes sumas de dinero y mejorarán más su nivel actual. Parece que la brecha no hará más que ampliarse", añadió el mito del fútbol neerlandés.

Si la situación se repite dos años seguidos, "los 17 equipos tienen dos temporadas completas en Premier League, con todo lo que ello conlleva; por lo tanto, para todos es más difícil recuperar el retraso", declaró por su parte Kieran McKenna, entrenador del Ipswich.

El reino de la Premier League se convierte en implacable para sus nuevos habitantes, que no son lo suficientemente ricos para sobrevivir en la élite, pero demasiado ricos una vez que regresan al Championship, puesto que tienen asegurados durante tres años una importante asignación financiera, según un mecanismo llamado "parachute payments" que se puso en marcha para que los clubes inviertieran masivamente, sin temor a la quiebra en caso de fracaso deportivo.

- USD 270 millones por una temporada -

En la práctica, los relegados vuelven así a la segunda división con plantillas preparadas para la élite y una cartera mucho más robusta que la competencia, una doble ventaja que a menudo resulta decisiva. Así, clubes como Leeds, Leicester, Southampton y Burnley se han convertido en equipos "ascensor", con constantes ascensos y descensos.

Teniendo en cuenta los derechos televisivos, los ingresos comerciales y el paracaídas ofrecido a los descendidos, una sola temporada en la élite puede reportar al club hasta 200 millones de libras (más de 270 millones de dólares).

Algunos defienden la supresión del paracaídas, pero esto podría incrementar aún más la diferencia de la élite con el resto.