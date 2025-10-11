Panamá se prepara para su encuentro ante Surinam

La Selección Mayor de Panamá ya inició este sábado su preparación con miras a su segundo partido de esta ventana del mes de octubre cuando este martes 14 de octubre reciba en casa a su similar de Surinam, en un encuentro por el liderato del grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias rumbo al Mundial del 2026.

Se espera lleno completo este martes en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez para un duelo que definirá quién será el nuevo líder del grupo, dado que ambos equipos llegan a la cita igualados en la cima con 5 puntos.

Después de su histórica victoria anoche como visitante en el Estadio Cuscatlán sobre El Salvador, la escuadra panameña llegó a su hotel cenó, recogió maletas y viajó esta madrugada en un vuelo chárter para regresar lo más rápido posible a Ciudad de Panamá.

Ya en suelo patrio, el equipo descansó y se levantó, satisfecho por los tres puntos obtenidos ante El Salvador, pero consciente que ya toca pasar la página y concentrarse en su siguiente desafío ante la nada fácil escuadra surinamés.

Este sábado, como suele ocurrir luego de un partido, el entrenador Thomas Christiansen dividió el equipo en dos grupos con los titulares permaneciendo en el hotel de concentración con los fisioterapeutas y médicos realizando ejercicios de recuperación, mientras que los jugadores que vieron pocos minutos o no jugaron ante la escuadra salvadoreña, entrenaron bajo la mirada del cuerpo técnico en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) de PANDEPORTES, en Juan Díaz.

En el entrenamiento, Christiansen y su grupo de trabajo lideraron una exigente sesión con un total de 12 jugadores, que arrancó a eso de las 4:00 p.m. y se extendió hasta las 5:30 p.m., sin la presencia de los medios de comunicación.