$!Panamá, en la recta final para Japón

La indumentaria que utilizará la Selección de Béisbol de Panamá que jugará la Copa Mundial de Béisbol U-18 fue entregada ayer. Jaime Robinson, presidente de la Federación de Béisbol, detalló que el equipo partirá el 1 de septiembre con una escala en México, Tokio y finalmente tomarán un vuelo a Okinawa.

“Prácticamente son 30 horas de viaje y estamos conscientes que será una travesía muy cansona, pero el equipo está preparado. Tenemos un cuerpo técnico que logró clasificar al mundial y se peleó la medalla de oro con Estados Unidos y tenemos un bueno equipo y sabemos que vamos a traer buenos resultados”, dijo Robinson.

Los dirigidos por Carlos César Maldonado disputarán el trofeo en Japón, del 5 al 14 de septiembre. Al respecto, el mánager aclaró que llegarán 24 horas antes del partido contra EE.UU.

“Estamos afinando los últimos detalles, preparando el abridor del primer partido. Serva es un lanzador que tiene un acuerdo con una organización, son 80 lanzamientos que va a permitir el torneo, con tres días de descanso; así que pensamos utilizarlos el primer día y que esté habilitado para el quinto juego de esta misma ronda”, dijo Maldonado.