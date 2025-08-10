Panamá dice presente en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025

Los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 dieron inicio el pasado sábado 9 de agosto y de inmediato la delegación de Panamá se hizo sentir dentro y fuera del área de competencia.

Instagram

La bienvenida Para los nuestros todo inició el 8 agosto cuando fueron parte de la Ceremonia de Bienvenida e Izamiento de Banderas de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. Este encuentro representó el primer compromiso social en el que participaban los atletas panameños desde su llegada a Paraguay. Fueron parte: los ciclistas Noemy Atencio y Michael Caballero, y el abanderado masculino Isaac Dorati (Esgrima), sus entrenadores, algunos miembros del Equipo Interdisciplinario del COP; la Presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young Aranda; la Vicepresidenta, Solmoraine Ameglio; y la Secretaria General, Anamae Orillac.

Instagram

La gran fiesta deportiva arrancaba En el Polígono de Tiro del Comité Olímpico Paraguayo, y con la participación del atleta Patrick Taylor en Tiro Deportivo, modalidad Escopeta y la prueba de Skeet, se debutó, deportivamente hablando, en Asunción 2025. Estaban 75 platos en disputa. El panameño registró 22 puntos de 25 posibles en la primera ronda, 21 puntos en la segunda ronda y 20 puntos en la tercera, acumulando un total de 63/75 puntos y ubicándose en la cuarta posición parcial al término del primer día de la Fase Clasificatoria, entre ocho competidores. Hoy, a las 6:30 am (hora de Panamá), intervendrá en el segundo día de la Fase Clasificatoria, buscando quedar entre los seis primeros lugares y avanzar así a la final de la prueba. La final se realizaría este mismo domingo 10 de agosto a las 10:00 am.

Instagram

Un desfile para la historia Nuestro país cumplía con su agenda del 9 de agosto haciendo acto de presencia en la Ceremonia de Inauguración de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El esgrimista Isaac Dorati tuvo el honor de portar el pabellón tricolor durante el imponente desfile celebrado en un Estadio Defensores del Chaco colmado de espectadores, le acompañaron parte de los miembros del equipo del Comité Olímpico de Panamá que se encuentra al servicio de los atletas en territorio suramericano. Por su parte, y debido a prioridad en la participación en las competiciones, la abanderada femenina de la delegación, la gimnasta Ana Lucía Beitia no estuvo presente. Panamá participa en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 con una delegación de 34 atletas (50% mujeres y 50% hombres) que competirán en 14 deportes y 16 modalidades deportivas, para un total de 47 pruebas.

Instagram

Lo que sigue para la delegación Hoy domingo 10 de agosto las emociones continúan: - Patrick Taylor regresa al polígono con el objetivo de pasar a la pelea por las medallas en Tiro Deportivo, modalidad escopeta y prueba Skeet. - Tendremos el debut en Asunción 2025 de Emily Santos, en Acuáticos – Natación, en los 100m pecho. - La judoca Julieta Escobar inicia su camino en Juegos del Ciclo Olímpico en la categoría -52kg. - Los ciclistas Noemy Atencio y Michael Caballero compiten en las pruebas contrarreloj. - María Moreno también nos mantendrá pegados al borde del asiento en el deporte de Tiro Deportivo, modalidad pistola de aire 10m.

Instagram