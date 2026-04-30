Panamá buscará asegurar su pase

REDACCIÓN | “Creo que el equipo cambió su cara”. Así califica Abdiel Blanco, presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (Fepaba), el arranque de la era del entrenador puertorriqueño Nelson Colón en el banquillo de la Selección mayor masculina de baloncesto de Panamá, que ganó su primer encuentro en los Clasificatorios de las Américas a la Copa del Mundo FIBA 2027.

En la Ventana 2 de esta fase eliminatoria, a finales de febrero pasado, el quinteto nacional venció a Cuba y luego, a inicios de marzo, cayó ante Argentina, en duelos correspondientes al Grupo D. Panamá tiene marca de 1-3, a falta de jugarse la Ventana 3, que será la última de esta etapa.

“Vinieron atletas [en la Ventana 2] que no habían podido estar en la ventana anterior, le ganamos a Cuba, que es lo principal para clasificar la siguiente ronda, ahora tenemos que rematar aquí el [día] 2 y el [día] 5, que recibimos a Cuba y Argentina, y esperamos estar con el equipo completo e intentar poder ganar esos dos partidos, que se suman a la siguiente ronda”, recalcó Blanco.

Uruguay (4-0) y Argentina (3-1) ya tienen asegurado su pase, mientras que Cuba (0-4) y Panamá buscarán avanzar a través de obtener la tercera posición del Grupo D en la Ventana 3, que se jugará durante la primera semana del mes de julio.

Panamá recibe a Cuba, el jueves 2 de julio, y el domingo 5, lo hará ante Argentina, ambos partidos tendrán como sede la Arena Roberto Durán, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.