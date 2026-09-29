Panamá abre ante PR en el Premundial U18

ml | La selección U18 de béisbol de Panamá iniciará su participación en el Campeonato Premundial de Béisbol U18 ante Puerto Rico (PR), correspondiente al Grupo C de la Ronda de Apertura, en el Field 2 del Complejo de Béisbol de IPL, en Boca Chica, República Dominicana, el 22 de octubre, a las 3:00 p.m. hora en la Gran Quisqueya, siendo las 2:00 p.m. en Panamá.

En el Grupo C también están los equipos de Colombia y Canadá, quienes se miden entre sí, durante la mañana de ese día.

Panamá volverá al terreno el viernes 23 para su segundo partido ante Colombia y cierra participación ante Canadá el sábado 24. En el Grupo A estarán EEUU, Rep. Dominicana, Brasil y Curazao. El Grupo B lo conforman: Venezuela, México, Cuba y Nicaragua. El torneo finaliza el 29 de octubre.