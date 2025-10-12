Países Bajos vence 4-0 a Finlandia y sigue por buen camino hacia el Mundial

Países Bajos se impuso este domingo 4-0 a Finlandia, en el encuentro disputado en Ámsterdam, y la 'Oranje' afianzó así su liderato del grupo G de clasificación al Mundial 2026, quedando cerca de certificar su boleto.

Donyell Malen (8') y el capitán Virgil van Dijk (17') adelantaron rápido a los locales, asistidos en ambas ocasiones por Memphis Depay. El atacante de Corinthians dejó el partido sentenciado antes del descanso, con un gol de penal (38').

Cody Gakpo decoró el resultado en la recta final (84'), aumentando de paso una diferencia de goles, importante para desempatar en caso de igualdad de puntos en el grupo.

Países Bajos cuenta con 16 puntos, seis más que Polonia, que visita a Lituania este domingo. En noviembre, la 'Oranje' visitará Varsovia y podría certificar entonces su boleto al Mundial 2026, que se celebrará el próximo verano boreal en Estados Unidos, México y Canadá.