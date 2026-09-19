Organizadores de Juegos Asiáticos se disculpan por error en himno de Corea del Sur

Los organizadores de los Juegos Asiáticos presentaron este sábado sus "más profundas disculpas" por haber hecho sonar por error el himno nacional de Corea del Norte antes de un partido del equipo masculino de hockey sobre césped de Corea del Sur.

Las autoridades surcoreanas mostraron su indignación tras este desliz en el inicio de los Juegos de Nagoya-Aichi, inaugurados oficialmente el sábado después de una preparación salpicada por los problemas para encontrar alojamiento para los miles de deportistas inscritos.

"Durante el partido de hockey masculino entre Corea (del Sur) y Bangladés el 18 de septiembre, se puso por error un himno nacional incorrecto antes del encuentro", explicó el sábado el comité organizador de los Juegos Asiáticos a la AFP.

El viernes, "los responsables encargados de las relaciones con los Comités Olímpicos Nacionales visitaron a la delegación de la República de Corea (del Sur) y le presentaron sus más sinceras disculpas por este incidente", precisó el comité en un comunicado.

"También vamos a tomar medidas para evitar que un incidente así vuelva a ocurrir y queremos presentar nuestras más profundas disculpas a todas las personas afectadas por este asunto", concluyó.

Antes del partido, los jugadores surcoreanos se alinearon para la tradicional ceremonia de los himnos, pero parecieron desconcertados cuando sonó el de Corea del Norte.

A continuación, los organizadores hicieron sonar el himno de Bangladés y, por último, el de Corea del Sur, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap.

Sin embargo, el árbitro ordenó a los jugadores de ambos equipos que se estrecharan la mano y empezaran a prepararse para el partido incluso antes de que terminara dicho himno, añadió la agencia.

Corea del Sur ganó luego el partido por 5-0.