Nuevo recital de Márquez en Brno antes del parón de MotoGP

Ocho victorias en 12 Grandes Premios, las cinco últimas consecutivas: el seis veces campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez (Ducati) ganó este domingo el GP de República Checa, aumentando su distancia en el campeonato antes del parón de un mes.

Sobre el trazado de Brno, el catalán de 32 años se impuso al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y al español Pedro Acosta (KTM), que completaron el podio, pero se alejó en la clasificación general de sus perseguidores, su hermano Álex Márquez (Ducati-Gresini) y su compañero italiano Francesco Bagnaia.

El menor de los hermanos Márquez y segundo en el mundial de pilotos, que quedó decimoséptimo la víspera en la esprint, se fue al suelo en la segunda vuelta y arrastró con él a su compatriota Joan Mir.

"En la vuelta anterior me ha dado un toque y en la siguiente me ha tirado (...) No sé por qué ha hecho eso", lamentó Mir, campeón del mundo en 2020, sobre la accción a las cámaras de DAZN España.

Por su parte Bagnaia, que partió dede la pole position, fue superado en la segunda vuelta por Bezzecchi y poco después por Marc Márquez y Acosta, para terminar en cuarta posición.

En total, Marc Márquez suma ya 381 puntos, 120 más que Álex Márquez y 168 más que Bagnaia, un cómodo colchón con el que irse al parón de casi un mes antes del próximo GP el próximo 17 de agosto, en Austria.

- "¡Ojalá no hubiera parón!" -

"Cuando me han apretado he podido dar un pasito más. Hoy se ha reflejado esta primera parte de la temporada", declaró un sonriente Marc Márquez al difusor español DAZN, antes de añadir: "¡Ojalá no hubiera parón".

"He hecho una de mis mejores primeras partes de temporada de toda mi carrera deportiva", resumió.

El otro gran vencedor de la jornada fue el vigente campeón del mundo Jorge Martín (Aprilia), que sumó sus primeros puntos de una temporada hasta ahora lastrada por las lesiones.

Tras perderse las tres primeras carreras del curso y otras siete tras su caída en abril durante el GP de Catar, Martín terminó este domingo en séptima posición, tras partir duodécimo en la parrilla.

A las lesiones se ha sumado una extraña situación extradeportiva, tras haber manifestado su deseo de abandonar Aprilia al final de temporada. Un contexto que no impidió que piloto y escudería celebrasen los nueve puntos con felicidad, casi como si se tratase de una victoria.

También completó un gran fin de semana Acosta, segundo el sábado durante la carrera esprint y tercero el domingo, su primer podio en Gran Premio de la temporada.

"Tenemos que estar contentos con el mal inicio del año que hemos hecho. Teníamos un objetivo muy claro, que desapareció de la noche a la mañana (...) Haber podido salir hacia delante, que KTM haya salido hacia delante es lo que más contento nos pone", declaró a DAZN el murciano de 21 años.