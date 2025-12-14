Noruega gana el Mundial de balonmano femenino y completa colección de títulos

Noruega reúne ahora las tres principales coronas del balonmano femenino tras añadir este domingo, al vencer a Alemania en Róterdam (23-20), el título mundial al de campeona de Europa y olímpica en 2024.

Tras recuperar en 2024 en París su corona olímpica y embolsarse, en diciembre del mismo año, su tercer oro europeo consecutivo, las noruegas completaron su increíble colección borrando en Países Bajos las lágrimas de hace dos años en Herning (Dinamarca).

Entonces tuvieron que conformarse con la medalla de plata luego de ser derrotadas por Francia, a la que ahora han dejado a varios cuerpos de distancia, como al resto de la competencia.

Un título ganado pese a la marcha, tras el Europeo de 2024, de su legendario técnico islandés, Thorir Hergeirsson, que se fue con un undécimo trofeo con la selección (dos Juegos Olímpicos, tres Mundiales y seis Europeos).

Fue reemplazado por el noruego Ole Gustav Gjekstad, triple ganador de la Liga de Campeones femenina con Kristiansand (2021 a 2023) y subcampeón de Europa en junio con Odense, que ha proseguido la obra de su predecesor pese a la retirada de la directora de juego Stine Oftedahl.

Katrine Lunde debería colgar los guantes a los 45 años tras este Mundial, su decimotercer título con la selección.

La portera volvió a ser decisiva este domingo (14 paradas de 34 tiros), en un partido en el que las noruegas fueron por primera vez en la competición sujetadas por unas alemanas que disputaban su primera final desde la Eurocopa de 1994.

Estas últimas se quedaron cerca del segundo título de su historia, 32 años después del primero (Mundial 1993), pues dispusieron de una bola de empate a cinco minutos del final (20-19) que fallaron.