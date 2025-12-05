Norris supera por poco a Verstappen en los primeros ensayos de Abu Dabi

El británico Lando Norris (McLaren), en la lucha por ganar el domingo su primer título de campeón del mundo de Fórmula 1, logró este viernes el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada.

En el circuito de Yas Marina, superó por solo 8 milésimas de segundo al Red Bull del neerlandés Max Verstappen, uno de sus dos últimos rivales por el título, una diferencia que aumenta a 16 milésimas con respecto al Ferrari del monegasco Charles Leclerc, tercero.

Norris lidera el Mundial con 408 puntos, con 12 de ventaja sobre Verstappen y 16 sobre su compañero australiano Oscar Piastri, mientras que quedan 25 puntos por asignar en Abu Dabi.

Un podio al final del GP convertiría automáticamente al británico en el campeón del mundo 2025, independientemente del resultado de sus competidores.

En total, nueve pilotos de pruebas participaron en esta hora de entrenamientos en lugar de los titulares, como lo permite el reglamento.

Oscar Piastri cedió así su asiento al mexicano Pato O'Ward en McLaren.

Una segunda sesión de entrenamientos libres, la única representativa de las condiciones de la clasificación del sábado y de la carrera del domingo, está programada a las 13h00 GMT, al caer la noche.

En esta sesión, estarán presentes todos los titulares, incluido Oscar Piastri.

- Clasificación de la sesión de entrenamientos:

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:24.485

Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:24.493

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:24.501

Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:24.608

Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:24.629

George Russell (GBR/Mercedes) 1:24.733

Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:24.742

Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:24.759

Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:24.771

Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 1:24.855

Ryo Hirakawa (JPN/Haas-Ferrari) 1:24.934

Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 1:24.977

Paul Aron (EST/Alpine-Renault) 1:25.204

Patricio O'Ward (MEX/McLaren-Mercedes) 1:25.246

Arvid Lindblad (GBR/Red Bull) 1:25.256

Arthur Leclerc (MON/Ferrari) 1:25.360

Ayumu Iwasa (JPN/Racing Bulls-Red Bull) 1:25.475

Luke Browning (GBR/Williams-Mercedes) 1:25.490

Jak Crawford (USA/Aston Martin-Mercedes) 1:25.889

Cian Shields (GBR/Aston Martin-Mercedes) 1:26.432