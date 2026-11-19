El español Rafael Jódar admitió este jueves que nunca es fácil de gestionar todo lo que ha vivido en los últimos meses, en los que se convirtió en la revelación de la temporada masculina de tenis, pero celebró haberlo manejado bien.

A la espera de la Copa Davis con España la próxima semana en Bolonia (24-29 de noviembre), Jódar dio por terminada su primera campaña en el circuito ATP, donde ha irrumpido con fuerza hasta alcanzar actualmente la décima plaza en el ranking.

Clasificado para el Masters ATP, que reúne a los ocho mejores del curso, quedó eliminado este jueves al caer ante el estadounidense Ben Shelton (4º), lo que le dejó con un balance de tres derrotas en otros tantos partidos en su grupo.

"Si pensamos en enero y ponemos perspectiva sobre todo lo que he conseguido, pues estoy muy contento. No es fácil para un chico de 20 años que todo llegue tan rápido, pero creo que las personas que están cerca de mí y que me aprecian lo han sabido llevar muy bien", analizó.

"No hay que ponerse ninguna expectativa, ninguna presión. Todo lo contrario, hay que disfrutar en la pista y jugar al tenis, que es lo que mejor se me da", apuntó.

El joven madrileño de 20 años prefirió no poner nota a su campaña para escapar de esa presión añadida de cara a 2027.

"Poner nota no me gusta porque al final, cuando la pones, siempre estás pensando en superarla. Sé que he hecho las cosas bien y que he disfrutado mucho en todos los torneos en los que he estado", subrayó.

"El objetivo principal al principio de la temporada era conocer todos los torneos y competir contra los mejores del mundo. Creo que ese objetivo lo he cumplido y estar aquí en las ATP Finals (el Masters) significa mucho para mí", afirmó.

Antes de 2026, Jódar solo había jugado tres partidos en el circuito ATP. Este año ha disputado 67, con un balance de 45 victorias y 22 derrotas.

Logró además su primer título, en Marrakech (Marruecos), y acaba el año en el Top 10 después de haberlo empezado en el puesto 165.