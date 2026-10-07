¿Negligencia o fatalidad? Las incógnitas en el juicio por la muerte de Maradona

El juicio por la muerte de Diego Maradona en 2020 entra esta semana en su etapa final con el debate aún abierto entre si fue un deceso imposible de prever o el resultado de una negligencia médica durante la internación domiciliaria.

Siete miembros del equipo de salud son juzgados en San Isidro, al norte de Buenos Aires, por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que sus acciones u omisiones podían llevar a la muerte del 'Diez'.

La familia y la fiscalía sostienen que el deterioro de salud que derivó en su muerte a los 60 años por un paro cardiorrespiratorio y edema pulmonar era reversible.

"Diego tenía una enfermedad tratable, las señales de alarma estaban a la vista y no se hizo lo que había que hacer", dijeron Félix Linfante y Marcelo D'Angelo, abogados de una de las hijas, Jana, en un mensaje conjunto enviado a la AFP.

Los acusados, aunque con diferentes estrategias, claman inocencia en el juicio que comenzó en abril.

Cuatro claves para entender el maratónico proceso:

- Abandono de Maradona -

Los imputados "abandonaron a su suerte a Diego Maradona condenándolo a la muerte", indicó el fiscal Patricio Ferrari en una de las 45 audiencias del extenso proceso.

Uno de los médicos que practicó la autopsia estimó que el exfutbolista agonizó durante "unas 12 horas".

Los acusados rechazan los cargos. Las defensas de los médicos, en particular, argumentan que el desenlace era imposible de anticipar.

El principal imputado, el neurocirujano Leopoldo Luque, afirmó que Maradona murió "de un evento súbito, agudo e impredecible".

Desde este jueves, el tribunal escuchará los alegatos finales de acusaciones y defensas y luego emitirá un veredicto.

"Nuestra expectativa es que el tribunal reconozca que esta muerte no fue una fatalidad, sino la consecuencia de decisiones y omisiones concretas", declararon los abogados de Jana Maradona.

- La internación domiciliaria -

El debate judicial analizó las condiciones de la casa ubicada en Tigre, 20 Km al norte de San Isidro, donde falleció Maradona el 25 de noviembre de 2020.

Las hijas del ídolo, que autorizaron la internación, aseguraron que fueron engañadas por los médicos.

"Nos prometieron acompañantes terapéuticos, una ambulancia y aparatología que daba la prepaga (empresa de medicina privada). Eso nunca pasó", dijo en su comparecencia Dalma Maradona, la hija mayor.

Incluso se discutió sobre la pertinencia de internarlo en un domicilio.

Decenas de testigos consideraron inapropiado el lugar y remarcaron la falta de insumos médicos. Pero algunos de los acusados sostienen que Maradona no habría aceptado quedarse en una clínica tras la neurocirugía a la que se sometió el 3 de noviembre de ese año.

- El aspecto físico de Maradona -

El deterioro del paciente en sus últimas horas generó fuertes controversias en las audiencias.

La querella considera que Maradona tenía edemas visibles, retención de líquidos anormales en distintos órganos, y que estos evidenciaban una falla cardíaca no atendida.

Los testigos se dividieron entre los que coincidieron en que los edemas eran visibles y los que lo negaron, cuando se les mostraba la foto del cadáver del 'Diez' en la sala de audiencias.

Pese a las contradicciones, quienes ingresaron a la habitación el día de la muerte coincidieron en que presentaba inflamación corporal. Un testigo indicó que el paciente estaba "muy hinchado", mientras otro llegó a describirlo como "un globo".

- Los acusados -

Entre los acusados más apuntados figuran Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la coordinadora de la internación por parte de la empresa de medicina privada Nancy Forlini.

"Yo actué como neurocirujano (...) no tomé ninguna decisión médica", repitió Luque a lo largo del juicio, desentendiéndose del seguimiento diario del ídolo.

Luque y Cosachov son señalados como las personas que idearon y organizaron la internación. Pero la defensa de la Cosachov sostiene que su rol se centró únicamente en la parte psiquiátrica.

Forlini, acusada de no proveer equipamiento apropiado, asegura que no recibió por parte de los médicos los pedidos de los aparatos que ahora se reclaman.

"Nancy necesita que alguien le pida el equipamiento para autorizarlo, en caso de que corresponda, y después hacerlo cumplir", dijo a la AFP su abogado defensor Nicolás D'Albora.

Por su parte a Díaz se lo acusa de conspirar para aislar al exfutbolista e impedir que fuese atendido por los médicos. "Lo que es falso (...) Carlos nunca tuvo incidencia sobre la cuestión médica o de enfermería", dijo a la AFP Diego Olmedo, uno de los defensores del psicólogo.