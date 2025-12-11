Nadadores darán todo

El Campeonato Nacional de Natación 2025 se presenta como el evento cumbre de la natación panameña.

La competencia, organizada por la Liga Provincial de Natación de Chiriquí, junto a la Federación Panameña de Natación (FPN), pretende reunir a unos 400 de los mejores atletas de las ligas de nación del país en un ambiente de competencia, desarrollo y sano espíritu deportivo.

La cita se celebrará los días 12, 13 y 14 de diciembre, en la Piscina Olímpica de David, provincia de Chiriquí. El certamen es clasificatorio para eventos internacionales del año 2026, entre esos los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, de abril próximo.

“Estamos esperando con aforo completo, sin embargo, conocemos la complejidad y distancia de la piscina, igualmente esperamos que sea espectáculo completo. Esperamos contar con mil personas visualizadas”, señaló Franz Wever Otero, presidente de la FPN.

Los boletos de entrada se comercializan a través de la plataforma digital www.passline.com. Sobre denuncias de supuesto mal estado de la Piscina de David, Wever Otero afirmó que Pandeportes ha enviado personal de mantenimiento. Además, “desde la Federación hemos aportado insumos y recomendaciones para se presten al campeonato. Confiamos que se encuentre en las mejores condiciones”.