El Club de Natación IJA forma atletas que representen a la República de Panamá con excelencia, pasión y respeto

Cortesía | Integramtes de las categorías inferiores.
Cortesía | El nadador Luis Antonio Sánchez, en competencia.
Cortesía | Jhosselyne Cruz.
Yalena Ortiz
17 de septiembre de 2025

El Club de Natación IJA fue fundado por el profesor Ernesto Fernández (Mr. Chapuzón), con la visión de formar atletas integrales en este deporte.

Sus inicios fueron en el 2017 y oficialmente constituido en 2019, con la misión de fomentar la disciplina, el compromiso y la excelencia, comenzando con estudiantes del Instituto Justo Arosemena (IJA).

Con el tiempo, el club amplió su alcance, abriendo sus puertas a jóvenes de otros colegios con vocación deportiva, interesados en representar al país en competencias tanto nacionales como internacionales, explicó el Arturo Atencio.

El club tiene tres lemas como guías: “⁠Nada fuerte, sueña grande”, “⁠El agua no nos detiene, nos impulsa” y “⁠Entrena con propósito, nada con orgullo”. Reconocidos por la Federación Panameña de Natación y La Liga Provincial de Natación de Panamá, han ocupado los primeros 10 lugares en varios eventos.

Además de desarrollar los programas de enseñanza de natación semanal o sabatina todo el año, proyecto de Verano de Natación Swim Camp (para todos los niveles), capacitaciones a los entrenadores, proyectos de enseñanza del primer equipo de competición, los programas con actividades para todos los atletas del Club, apoyo a la Fundación Latidos con una donación generada de la actividad Festival de Clubes 2024.

Entre las próximas metas de la organización están ampliar la captación de nuevos talentos, realizar más clínicas deportivas, aumentar la participación en competencias, invitar a entrenadores para talleres y clínicas, construir una comunidad fuerte entre padres, atletas y entrenadores y ampliar la capacitación para padres con el objetivo de fortalecer su participación en el club.

45
Atletas, entre los 5 a 20 años, dividido en diferentes categorías.
Atletas destacados del club

ml | Entre sus atletas destacados están: Luis Antonio Sánchez, con trayectoria internacional; y Jhosselyne Cruz, quien estuvo en el Mundial de Pentatlón Sudáfrica 2025. Adicional tenemos buenos nadadores que se han destacado a nivel nacional e individual en festivales, eventos federados e intercolegiales, tales como: Adriano Giroldi, Mía Agrazal, Marcos Herrera, David Espino, Alanys Atencio, Joseph Bazan y Leanne Cedeño.

“El Club de Natación IJA ve la natación como una disciplina en constante evolución. En Panamá, el desarrollo de la natación requiere una mayor inversión en infraestructura, programas de formación continua para entrenadores, y políticas deportivas que promuevan la inclusión desde edades tempranas”.

De interés

El Club de Natación IJA es un grupo federado Deportivo y Recreativo con Personería Jurídica.

Sus primeros inicios fueron en el 2017 y oficialmente constituida el 7 de enero 2019.

Sede: piscina del Instituto Justo Arosemena en Brisas del Golf, San Miguelito.

Tercer lugar del Intercolegial ISP 2025, Intercolegial ISP Dolphin 2024, entre otros.

La inscripción pasa por una entrevista para luego llenar el formulario de registro, coordinar fecha de ingreso para prueba.
