Musiala (Bayern) sufre fractura del peroné y estará de baja "por un largo periodo"

El centrocampista ofensivo del Bayern Múnich Jamal Musiala, lesionado de gravedad el sábado durante los cuartos de final del Mundial de Clubes contra el PSG, sufre una fractura del peroné izquierdo y causará baja por un "periodo largo", anunció el domingo el club alemán.

Tras un choque contra el arquero rival Gianluigi Donnarumma en el tiempo añadido de la primera mitad, Musiala tuvo que ser reemplazado en el descanso del partido perdido por su equipo 2-0 en Atlanta. El jugador de 22 años "voló desde Orlando a Múnich el domingo y será operado en breve".

"Esta grave lesión y la larga baja son un verdadero 'shock' para Jamal y para todos nosotros", indicó el director deportivo del Bayern Max Eberl, citado en un comunicado.

Según la prensa alemana, el jugador estará de baja entre cuatro y cinco meses, por lo que podría regresar antes del parón navideño.

En los últimos instantes del primer tiempo contra el París Saint-Germain, Musiala quedó atrapado entre el defensor ecuatoriano Willian Pacho y Donnarumma. El italiano se tiró al suelo, pero en su caída arrastró la pierna izquierda del atacante alemán, que se dobló a la altura del tobillo bajo el peso de Donnarumma.

"Es una situación en la que no tiene que salir de esa forma. Es muy arriesgado. Asume el riesgo de lesionar al adversario", reprochó el guardameta del Bayern Manuel Neuer tras el partido.

La joya del club bávaro y de la Mannschaft ya se perdió el final de temporada por un desgarro muscular en la parte posterior del muslo izquierdo.

Su baja, en especial contra el Inter de Milán en cuartos de final de Liga de Campeones (derrota 4-3 en el cúmulo ida/vuelta) se hizo notar y perjudicó a los muniqueses.

El seleccionador alemán Julian Nagelsmann prefirió no forzar y no contó con el durante la 'Final Four' de la Liga de Naciones, y volvió a los terrenos durante este Mundial de Clubes.

Su lesión le deja fuera de las próximas tres ventanas internacionales (septiembre, octubre, noviembre) de fase de clasificación al Mundial 2026.

"La lesión de Jamal es un gran 'shock' para todos nosotros, sobre todo porque acababa de volver a los terrenos tras una lesión muscular. Le deseamos lo mejor para la operación además de una buena y rápida recuperación", reaccionó Nagelsmann en un comunicado de la Federación Alemana de Fútbol.