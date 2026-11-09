‘Mr. Tony’ borra invicto de ‘Infinity Champion’

El ejemplar nacional Mr. Tony corrió ayer una de sus mejores presentaciones en la pista del Hipódromo Presidente Remón, cuando en dicha cartilla superó a cuatro de los mejores potros de su generación en el Clásico Louis, Rosita de Martinz y Alejandro Posee Martinz.

Con esta resonante victoria venga su derrota ante el ejemplar Infinity Champion en la primera carrera de la Triple Corona Juvenil, además de borrarle su condición de invicto, privándolo de acercarse a el codiciado galardón hípico.

Dicho evento conmemorativo se celebró en el sexto orden de la velada, como el cotejo estelar, con matrícula de cinco potros nativos de dos años en 1,200 metros y una bolsa de $22,400.

Mr. Tony, que hacía su cuarta aparición a la pista, lograba su segundo triunfo y primero en eventos conmemorativos, fijando su récord con dos ganadores, una tercera casilla y un cuarto lugar, sumando una bolsa total a la fecha de $21,230, con un promisorio futuro.

El victorioso es un defensor de las divisas de los colores negro y amarillo, mangas blancas con estrellas, puños negros, del García Racing Stable, con atinada monta de Lorenzo Lezcano y preparación de Roberto Arango.

Mr. Tony, hijo de Jaguar Paw en Grigora, salió del arrancador automático de la posición 2, ubicándose en la cuarta casilla del fuerte tren de carrera que sostenían por la vanguardia Infinity King, D’ Artanan y Manito Juan, para presentase con recia acometida en la tierra derecha y rebasar a los punteros Infinity Champion y D’ Artanan cerca de la meta.

Tras los tres antes mencionados finalizaron Manito Juan y cerró el marcador el debutante Fire Fix.

El tiempo de la carrera marcó en el cronómetro 1:13.3, luego de parciales de 23.0 el primer cuarto de milla y 47.1 los primeros 800 metros.

Acto de premiación

En la ceremonia de premiación el oferente de la copa del triunfo, a nombre de la familia homenajeada, fue Luis Alejandro Posee Martinz, recibida por Maikel García, propietario del ganador.

La competencia que finaliza el ciclo de las tres carreras de la Triple Corona Juvenil machos se celebrará con la edición 75 del Clásico Navidad, pactado para el jueves 24 de diciembre