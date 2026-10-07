MotoGP introduce una calificación separada para los esprints en 2027

A partir de 2027, MotoGP tendrá una sesión de calificación específica para las carreras esprint, anunció este miércoles la organización del campeonato de la disciplina reina del motociclismo.

Hasta ahora sólo se llevaba a cabo una sesión de clasificación, el sábado por la mañana, que determinaba la parrilla de salida tanto para el esprint del sábado por la tarde como para el Gran Premio del domingo.

La próxima temporada, los viernes de Gran Premio tendrán dos sesiones de entrenamientos libres, de 45 y luego 30 minutos, más una sesión de calificación de 15 minutos, que definirá la parrilla de salida de la carrera al esprint.

Los sábados por la mañana se celebrará una tercera sesión libre de 20 minutos y, después, los pilotos disputarán la calificación para el Gran Premio, la carrera principal del fin de semana.

Esta calificación seguirá desarrollándose en dos partes, con una primera (Q1) en la que participarán todos los pilotos, antes de una segunda (Q2) en la que solo los 12 mejores lucharán por la pole position para el Gran Premio.

La jornada sabatina concluirá con la carrera al esprint.

Otra modificación: el warm up del domingo por la mañana desaparece, aunque antes de la carrera, la pista se abrirá "durante diez minutos para realizar varias vueltas de formación, dando a los pilotos la oportunidad de realizar una última puesta a punto antes de la salida", explicó MotoGP en su comunicado.