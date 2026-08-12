Montevideo City y el Mineiro ganan de visita y pisan los cuartos de la Sudamericana

El sorprendente Montevideo City Torque y el Atlético Mineiro ganaron de visita este miércoles a Tigre y el Red Bull Bragantino, respectivamente, y dieron un enorme paso para llegar a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

El Galo, dirigido por el argentino Eduardo Domínguez, uno de los candidatos al título, ganó en Bragança Paulista, en el interior de Sao Paulo, con un solitario gol del volante argentino Tomás Cuello (exjugador del Bragantino) a los 73 minutos al culminar un veloz contragolpe.

Atlético Mineiro recibirá el miércoles próximo en la revancha al RB Bragantino en el estadio Arena MRV, en Belo Horizonte, en busca de sentenciar su clasificación. El ganador de la serie jugará en setiembre en los cuartos de final contra el vencedor de la llave Santos-Macará.

- El Ciudadano uruguayo sigue sorprendiendo -

El Montevideo City Torque, una de las grandes sorpresas de la fase de grupos de la Sudamericana, continuó haciendo historia.

El equipo del City Group llegó a octavos al ganar una serie que integraban Gremio de Porto Alegre, Deportivo Riestra y el Palestino de Chile.

Este miércoles volvió a dar la nota al vencer de visita por 1-0 a Tigre en la localidad de Victoria, en la provincia de Buenos Aires.

El Ciudadano charrúa logró la victoria con un gol a los 53 minutos de su jugador emblema, Franco Pizzichillo, de 30 años, que milita en el equipo desde 2018.

El jueves próximo, en el estadio Centenario de Montevideo, buscará sellar un histórico pase a cuartos de final contra un Tigre que ya sabe lo que es ganar en la capital uruguaya.

El Matador argentino goleó 3-0 el mes pasado en los playoffs para octavos en Montevideo a Nacional.

El ganador de la serie se cruzará con el vencedor de Botafogo-Cienciano.

- El Santos se la juega -

Complicado en la liga brasileña, donde ocupa puestos de descenso, el Santos recibe el jueves al Macará (22H00 GMT) en busca de generar una buena renta de cara a la revancha el jueves siguiente en los 2.600 metros de altitud de Ambato.

El Peixe está pendiente además del futuro de su estrella, Neymar, que se lo vincula con el Inter Miami, donde juegan dos viejos compañeros de su etapa en el FC Barcelona: Lionel Messi y Luis Suárez.

El contrato de Ney con el Santos vence el 31 de diciembre y el atacante, de 34 años, no ha dado pistas sobre su futuro.

"Cuando termine mi contrato, voy a pensar si sigo en el Santos, si me marcho, si dejo de jugar... Realmente no sé qué voy a hacer", dijo Ney días atrás.

El 10 ya anunció su retiro de la selección de Brasil, de la que es máximo artillero con 80 goles.

Neymar nos "hace mucha falta en todos los sentidos, técnica y emocionalmente, tanto al equipo como al aficionado", dijo el entrenador santista, Cuca.

El Vasco da Gama, también complicado por el descenso -es antepenúltimo en el Brasileirão- recibe el jueves (22H00 GMT) en Rio de Janeiro a un rival de peso, el Olimpia, tricampeón de la Libertadores (1979, 1990 y 2002).

En el último turno (00H30 GMT del viernes), el Botafogo visita al Cienciano en los 3.400 metros de altitud de Cusco.

El equipo peruano se hace fuerte en la capital del imperio inca, donde en los playoffs goleó al último campeón de la Sudamericana, Lanús, y alimenta su sueño de ganar nuevamente el certamen tras más de veinte años (2003).

- Boca y Sao Paulo encaminados -

El martes, en el inicio de los octavos de final, Boca Juniors aprovechó la superioridad numérica que tuvo en el segundo tiempo para remontar 3-1 al Deportivo Recoleta, mientras que el Sao Paulo consiguió un punto de oro en La Paz al empatar 1-1 con el Bolívar.

Los ganadores de estas llaves se cruzarán en septiembre en cuartos de final del segundo torneo en importancia de Sudamérica, cuyo campeón se clasifica para la Copa Libertadores 2027.

La ronda de ida de octavos se completará el miércoles próximo en Bogotá, cuando el Independiente Santa Fe enfrente de local a River Plate.

El encuentro se debió disputar este miércoles, pero fue suspendido por la Conmebol por el terremoto que sacudió Colombia el lunes.