Miss Good Night pone en alto y enaltece al Sud La Alianza

Los tradicionales colores verde caña, franjas cruzadas rojas adelante y atrás, del Stud La Alianza, han vuelto a ubicarse en su sitial que le corresponde como una de las cuadras de gran jerarquía y tradición en el hipismo panameño.

La caballeriza, de propiedad del Dr. Monty Motta, que ha alojado grandes estelaristas en sus pesebreras, ha presentado este año una gran mejoría en comparación con las anteriores temporadas, exponiendo como su mejor carta a la colorada norteamericana Miss Good Night.

La mimada de Motta, en una buena campaña 2026, se consagró con el triunfo de la pasada versión del Clásico familia Jiménez, logrando doblegar a las mejores yeguas foráneas que cumplen campaña en la pista del Hipódromo Presidente Remón.

Tercera mejor entre caballos importados

Siendo así, tras una nula participación en cuanto a ganadores del año 2025, la colorada evidenció una gran recuperación en la actual temporada, a tal punto que se sitúa como la tercera entre los mejores caballos importados de la estadística 2026 y ante la ausencia de Aradia, se convierte en la mejor yegua del HPR.

En esta edición la hija de Mo Town ha visto acción en 16 eventos, logrando 5 ganadores, tres segundas casillas, 4 terceros, un cuarto, y tres veces fuera de la plata, para una bolsa de $54,042, siendo sola superada por sus coterráneos, los estelaristas Takao y la yegua Aradia.

Con esta resonante victoria la colorada retorna a la senda de los triunfos clásicos a la reconocida cuadra, que según su propietario manifestó que tenía seis años de no saborear triunfos en un evento de esta naturaleza.

En el Top Ten entre los Stud

El Stud La Alianza, en una de sus mejores temporada, este año se sitúa en el sexto peldaño de la estadísticas de propietarios en el departamento de sumas ganadas.

De un total de 103 ejemplares presentados a la competencia, 17 han cruzado la meta por delante se sus rivales, 13 escoltas, 15 terceras casillas, 12 cuartas colocaciones 21 quintos y 25 veces fuera del marcador, para totalizar $123,824, con un porcentaje ganador del 16.5 por ciento.

Dichas cifras son actualizadas hasta el pasado domingo 13 de septiembre, habiendo pasado 94 cartillas de la presente temporada hípica.

Finalmente el Dr. Monty Motta manifestó a esta redacción que todavía le faltan cartas por presentar en el último cuatrimestre, con tres potros importados, con gran expectativa en ellos.

Además que como es tradición de él, viajará a las Yearling Sales de Fasig Tipton, con la intención de incorporar por lo menos dos o tres ejemplares a su caballeriza.

‘’Seguiremos invirtiendo en nuestra cuadra y sobre todo en la hípica panameña, por la actividad que forma parte de nuestra vida y que nos apasiona”, concluyó Motta.