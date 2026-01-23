México gana 1-0 a Panamá y rompe racha de seis partidos sin ganar

México derrotó este jueves 1-0 de visita a Panamá en un duelo amistoso, un resultado que rompe la racha negativa del seleccionado azteca, que llevaba seis partidos sin ganar a pocos meses del Mundial 2026.

El gol del compromiso, celebrado en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá, fue anotado en propia puerta por el panameño Richard Peralta (90+3).

El combinado mexicano de Javier Aguirre, plagado de jugadores locales por no ser fecha FIFA, fue superior a su rival, al que dominó con buenas triangulaciones, pero sin profundidad por banda ni grandes oportunidades.

“Podemos estar tranquilos para lo que viene porque hay una buena generación de futbolistas mexicanos”, dijo Aguirre tras la victoria.

México, con la baja por lesión de su promesa Gilberto Mora, puso una marcha más en la segunda mitad, donde Kevin Castañeda y Armando González pudieron anotar.

Los aztecas marcaron tras una asistencia de Jesús Gallardo que fue rematada en propia puerta por el panameño Peralta en el último suspiro de la cita.

“Es para estar orgullosos del partido que han hecho los pelaos (muchachos), competir contra ellos de tú a tú hasta el último minuto tiene mucho mérito”, afirmó el DT de Panamá, Thomas Christiansen.

México cortó una racha de seis partidos sin ganar, a cinco meses de enfrentar en la máxima cita del fútbol a Corea del Sur, Sudáfrica y a un equipo europeo aún sin definir.

“Seis partidos y se empieza hacer la bola de nieve, lo que a mí me interesa es conseguir 26 jugadores que me den garantías de que están a la altura del Mundial”, señaló Aguirre.

“Nosotros tenemos el objetivo muy claro, no vemos el árbol, vemos el bosque y el 11 de junio es cuando queremos estar a tope”, agregó.

Panamá, que enfrentará en el Mundial a Inglaterra, Croacia y Ghana, sumó su segundo empate, tras igualar ante Bolivia, que recibirá a México el próximo domingo.

Alineaciones:

Panamá: John Gunn - Kevin Galván, Richard Peralta, Ariel Arroyo (Javier Rivera, 46), Daniel Aparicio, Omar Córdoba (Luis Asprilla,80) - Ricardo Phillips (Ángel Caicedo, 46), Héctor Hurtado (Abdul, Knigth, 66), José Murillo, Giovany Herbert (Kahiser Lenis,73) - Kadir Barría (Gustavo Herrera,66). DT: Thomas Christiansen

México: José Rangel - Eduardo Águila, Bryan González (Jesús Gallardo,85), Víctor Guzmán, Richard Ledezma - Marcel Ruiz (Armando González, 67) Luis Romo, Brian Gutiérrez (Kevin Castañeda,57) - Obed Vargas (Carlos Rodríguez, 57) Roberto Alvarado (Alexis Gutiérrez,57) y Germán Berterame (Érik Lira,67). DT: Javier Aguirre.