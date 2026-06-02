Mensik pone fin al sueño de Fonseca y se medirá a Zverev en semis de Roland Garros

El checo Jakub Mensik, 27 del mundo, avanzó este martes a semifinales de Roland Garros al vencer 6-4, 6-3, 7-6 (7/3) al brasileño Joao Fonseca (30), eliminando así al último sudamericano que seguía en liza en el torneo.

Mensik, de 20 años, disputará su primera semifinal de un Grand Slam el viernes contra el número tres del mundo y gran favorito, el alemán Alexander Zverev.

El checo se llevó la primera manga gracias a un único quiebre, en el quinto juego (3-2). Tras confirmar el break con su saque (4-2), cerró el set en 43 minutos, apoyándose en su servicio.

El guion fue prácticamente calcado en el segundo set: de nuevo break en el quinto juego (3-2), aunque en esta ocasión Mensik volvió a quebrar a Fonseca en el noveno, para cerrar 6-3 al término de un juego que duró nueve minutos.

Pero en la tercera manga Fonseca se revolvió, logrando un break de entrada tras doble falta de su rival y otro en el séptimo juego (4-3). Entre medias Mensik había igualado (2-2), pero llegó entonces la mejor oportunidad del sudamericano por volver al encuentro.

En el décimo juego, con 5-4 favorable a Fonseca y tras salvar tres bolas de break, el brasileño de 19 años contó con una bola de set que habría relanzado el encuentro.

No pudo materializarla y Mensik logró el break, tomando de nuevo las riendas de un partido que llegó a su punto álgido al final del set.

Obligado a ganar para forzar el tie-break en el duodécimo juego, Fonseca se vio en desventaja 40:15, con dos bolas de partido para su rival.

En total, el brasileño tuvo que salvar hasta seis bolas de partido para anotarse el juego (6-6) y llevar el tercer set al tie-break, en el que esta vez el europeo no perdonó la primera oportunidad que tuvo para frenar la rebelión de Fonseca.

Pese a quedarse a las puertas de sus primeras semifinales de un Grand Slam, el carioca puede sentirse satisfecho de su tarea en Roland Garros, donde eliminó a figuras como el legendario Novak Djokovic o el noruego Casper Ruud.