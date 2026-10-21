$!Medio siglo de Kyokushin

Kyokushin Kaizen Dojo, afiliado a I.K.O. Matsushima Panamá, representa la continuidad directa de la escuela fundada por el Shihan Jorge Bustos Padilla, designado en 1975 como “Branch Chief” para el país tras entrenar en Japón con el creador del estilo, Sosai Masutatsu Oyama.

“El mayor logro no es una medalla, sino haber traído el Kyokushin al país y mantenerlo vivo durante 50 años sin diluirlo”, destaca Daniella Giordano, dueña y encargada del dojo.

Bustos Padilla inició su formación en Colón, dentro del club MAZO. Tras ser recomendado al Hombu Dojo de Tokio, Oyama envió instructores a Panamá y en 1975 lo citó a Japón para formarlo personalmente, otorgándole el 2.º Dan y la representación oficial. Su relevancia quedó registrada en el programa del 2.º Campeonato Mundial de Karate en Tokio (1979), donde Panamá figuró con página propia junto a potencias mundiales, y en el documental japonés “The God Hand”, que documentó su misión para difundir la disciplina en Centroamérica y el Caribe.

La relación con Japón se ha mantenido intacta mediante seminarios y competencias en escenarios como el Yokohama Budokan Arena. Hoy, el Shihan ostenta el 6.º Dan.

En su nueva sede de Vía España, la escuela reúne a alumnos desde los 5 años hasta adultos bajo el lema “Shichiten Hakki” (siete veces caído, ocho veces de pie). Su agenda incluye el examen Shinsa en diciembre, el Kagami Biraki playero en enero, un seminario en Costa Rica con el Shihan Nicholas Pettas y la prueba Gojunin Kumite de 50 combates en abril. La gran meta de la institución es organizar un torneo internacional en Panamá para 2027.