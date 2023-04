Mayweather boxeará contra John Gotti III, nieto del célebre mafioso

El estadounidense Floyd Mayweather, el imbatido ex campeón mundial de boxeo, enfrentará a John Gotti III, nieto de un antiguo jefe criminal de Nueva York, en un combate de exhibición el 11 de junio en el estado de Florida.

Mayweather, de 46 años, se retiró de los rings en 2017 después de 50 combates invicto. En los últimos años, 'Money' participa en peleas que no cuentan para el inmaculado récord de su carrera.

El también estadounidense Gotti, de 30 años, cuenta con un balance de 5-1 en peleas de artes marciales mixtas (MMA) y en su última aparición sufrió una derrota ante Nick Alley en 2020.

El ex MMA, que tras pasarse al boxeo tiene un récord de 2-0, es nieto de John Gotti, el conocido jefe del clan de los Gambino que murió en prisión en 2002.

En una rueda de prensa conjunta con Mayweather, Gotti III dijo este jueves que admira a su próximo rival desde que era un niño pero está listo para enfrentarlo en el cuadrilátero de Sunrise, a las afueras de Miami.

"No se equivoquen, el 11 de junio traigo malas intenciones para ese hombre", declaró. "Y no me importa si es una exhibición o no. Empezaste a pelear conmigo, no hay cuartel. Así que es matar o morir".

Mayweather ha boxeado anteriormente contra estrellas de la televisión y de YouTube en algunas de sus exhibiciones.

"Voy a mostrarle diferentes estilos, algo que estos YouTubers pasados, como quieras llamarlos, no hicieron porque todos apestan", afirmó Gotti III.

Por su lado, Mayweather dijo que llevaba dos años intentando organizar esta pelea y relevó que mantiene una amistad con el padre de su rival, John Gotti Jr.

"Soy amigo de su padre. Eso es lo que la gente no sabe. Siempre he sido amigo de la familia Gotti", dijo Mayweather. "Llevo 27 años compitiendo al más alto nivel. Y seguiré divirtiéndome, entreteniéndome, hasta que esté listo para decir, ¿sabes qué? Ya es suficiente".