Matosevic, antiguo 39º del tenis mundial, es suspendido por dopaje

El australiano Marinko Matosevic, ex número 39 del mundo y convertido en entrenador, fue sancionado este martes con cuatro años de suspensión por dopaje por infracciones cometidas entre 2018 y 2020, anunció la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (Itia).

Tras haber negado los hechos, Matosevic, de 40 años, acabó admitiendo un dopaje sanguíneo.

Fue declarado culpable de cinco infracciones, incluida la de haber "ayudado a otro jugador a recurrir al dopaje sanguíneo".

Según la acusación, "dio consejos a otros sobre cómo evitar controles positivos, así como sobre el uso y la posesión de clembuterol, una sustancia prohibida" de la categoría de los anabolizantes, según la Itia.

Matosevic disputó los cuatro torneos del Grand Slam en su carrera y fue recientemente entrenador de jugadores australianos como Chris O'Connell y Jordan Thompson, que no están implicados en el caso.

Tiene prohibido el acceso a cualquier torneo o evento vinculado a la Itia, como los torneos ATP y WTA, hasta 2030.

Tampoco tiene ya autorización para ejercer como entrenador.