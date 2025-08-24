Márquez alarga en Hungría su racha imperial hacia el título

Tras sellar en Hungría su séptimo doblete carrera esprint-Gran Premio consecutivo, el piloto español Marc Márquez (Ducati) dio el domingo un paso más hacia su séptimo título mundial, beneficiado una vez más por la mala actuación de sus perseguidores.

Al término del 14º de 22 Grandes Premios, el mayor de los hermanos Márquez cuenta ya con 175 puntos de ventaja en el campeonato mundial sobre Álex Márquez (Ducati-Gresini), su principal perseguidor, que quedó 14º en Balaton Park.

Mientras, el bicampeón mundial (2022, 2023) Francesco Bagnaia (Ducati) fue 9º, y está ya a 227 unidades de su compañero de garaje.

El podio del domingo fue completado por el español Pedro Acosta (KTM), segundo, y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), tercero.

Márquez salió desde la pole, pero un toque con la rueda trasera de Bezzecchi en las primeras curvas de la carrera hicieron que el catalán de 32 años reculase hasta la cuarta posición.

Tenaz, el seis veces campeón del mundo, no tardó en colocarse justo detrás del italiano, iniciando su habitual caza por la primera posición.

Finalmente, en la 11ª vuelta, Márquez recuperó las riendas de la carrera para dominar hasta el final.

"He tenido paciencia para pasar, luego apretar y gestionar", resumió sonriente al difusor español DAZN.

- Podios sudamericanos en Moto2 y Moto3 -

Por detrás, dos se sus compatriotas efectuaron grandes remontadas.

El joven Pedro Acosta, de 21 años, pasó de la séptima a la segunda posición, igualando su mejor posición en la categoría reina.

Pero, con permiso de Marc Márquez, el otro gran vencedor de la jornada fue el vigente campeón Jorge Martín, que arrancó 16º y cruzó la bandera de cuadros en cuarta posición, su mejor resultado en un año lastrado por las lesiones.

"Una posición muy buena, sobre todo para el equipo, que están muy contentos, muy motivados", declaró Martín a DAZN. "Hemos dado un gran paso".

Las carreras en las categorías inferiores fueron especialmente positivas para los pilotos sudamericanos: en Moto2 el colombiano David Alonso logró su primera victoria de la temporada, por delante del brasileño Diogo Moreira, con el líder español de la categoría Manuel González completando el podio.

En Moto3, el argentino Valentín Perrone terminó segundo, entre los españoles Máximo Quiles y David Múñoz.

Dentro de dos semanas, los hermanos Márquez jugarán "en casa" durante el Gran Premio de MotoGP de Cataluña.