$!Marlins, con pasión por el agua

Entre los atletas formados por este club chiricano se destacan: Yoliani Rojas y Raúl Alvarado, quienes compitieron en el CAMEX 2004 (Centroamérica, Caribe y México). También se incluyen a Joselynne Delgado, Nicole Delgado, Nathaly Vásquez y Marcela Cortés, seguidas por Abiud Carrera, quienes han representado al país en los juegos internacionales, y Rosalee Wenhame, actual poseedora del récord nacional en los 1,500 metros libres (categoría 15-17 años), becada en la Universidad de Milligan, Estados Unidos.