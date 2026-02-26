Marc Márquez reconoce que la lesión de hombro le hizo cambiar su estilo de pilotaje

El vigente campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, afirmó este jueves que una persistente lesión en el hombro le obligó a cambiar su estilo de pilotar.

La temporada de MotoGP arranca este fin de semana en Tailandia, y el piloto español de Ducati aspira a lograr un octavo título mundial, con el que igualaría el récord de ocho de Giacomo Agostini.

Márquez se aseguró el título mundial el año pasado a falta de cinco carreras, pero una lesión en el hombro le obligó a perderse los cuatro últimos Grandes Premios del año.

El piloto de 33 años aseguró que esa lesión "no fue fácil", y que aún se resiente, lo que le ha obligado a cambiar la configuración de la moto hasta que vuelva a estar en plena forma.

"Di un paso atrás en la aerodinámica. Una de las razones es que, en este momento, no puedo pilotar una moto de la misma forma que el año pasado", explicó.

"La aerodinámica de 2025 era un poco más exigente, más dura físicamente. (...) Estoy intentando adaptar mi estilo de pilotaje a mi condición física actual", añadió.

El mayor de los hermanos Márquez -su hermano Álex (2º el año pasado) también disputa el Mundial de la máxima categoría- se mostró confiado en poder lidiar con las consecuencias de la lesión y que ello no afecte a sus resultados.

"Una de mis habilidades es adaptarme a lo que tengo y a lo que necesito", afirmó. "Voy a intentar una vez más, en mi carrera deportiva, adaptar mi estilo de pilotaje a esta nueva situación hasta que me sienta más preparado".

Márquez culminó el año pasado un regreso triunfal tras su lesión, conquistando su primer Mundial desde 2019. Y lo hizo a lo grande, ganando 25 carreras, incluidas las carreras esprint.

"El objetivo (de este año), si llevas una camiseta roja de Ducati, es luchar por el campeonato", sentenció.

Su hermano Álex (Gresini) ha sido uno de los hombres fuertes de la pretemporada, marcando los mejores tiempos en los test de Malasia, aunque confesó que no es algo a lo que diese demasiada importancia.

"No sólo después de este fin de semana de carrera, sino después de tres o cuatro carreras veremos dónde estamos y por qué podemos luchar este año", afirmó.