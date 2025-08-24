Manchester United sigue sin despegar, Everton festeja en su nuevo estadio

El Manchester United sigue sin ganar tras solo poder empatar 1-1 en el campo del Fulham, este domingo en una 2ª jornada de la Premier League que pasará a la historia por ser la del estreno del nuevo estadio del Everton, que lo festejó ganando 2-0 al Brighton.

Después de su catastrófica pasada temporada, donde solo pudo ser decimosexto en el campeonato inglés, el United quería pasar rápidamente la página este curso, pero por el momento no lo consigue y suma apenas un punto después de dos partidos, lo que le deja por ahora en la parta baja, precisamente en el decimosexto lugar.

El pasado fin de semana cayó en su estadio de Old Trafford ante uno de los grandes, el Arsenal, y esta vez visitaba el feudo del Fulham con ánimo de resarcirse.

Bruno Fernandes falló un penal en el minuto 38 para un United que no perdía la esperanza y que tuvo premio a su insistencia con un gol en propia puerta de Rodrigo Muniz, tras un remate de Leny Yoro (58) en un saque de esquina.

Pero el triunfo se le escapó luego de las manos, cuando Emile Smith-Rowe (73), dos minutos después de haber entrado en el partido, puso un 1-1 que terminó siendo definitivo.

Las urgencias se instalan ya de entrada en el equipo de Ruben Amorim, que todavía en pleno agosto estará obligado a ganar el próximo fin de semana ante el Burnley para no quedar más descolgado.

Con un gol en dos partidos, el ataque parece seguir siendo el talón de Aquiles del equipo.

Matheus Cunha, ex del Wolverhampton, es uno de los principales fichajes envió este domingo al palo uno de sus intentos.

- Estreno del Hill Dickinson Stadium -

El otro punto caliente del día estaba en Liverpool, donde el Everton jugaba su primer partido oficial en su nuevo estadio, el Hill Dickinson Stadium, donde venció 2-0 al Brighton.

El ambiente era festivo en los prolegómenos del partido, con miles de banderas agitadas en las gradas, humo azul proyectado por encima del estadio y la tradicional sirena que precede al "Z-Cars", el himno del club.

Iliman Ndiaye entró en la historia del Everton al convertirse en el primer goleador oficial del nuevo estadio, al marcar en el 23, tres meses después de haber firmado el último gol en Goodison Park, el recinto en el que jugaba el club desde 1892.

El otro gol de los Toffees lo firmó James Garner en el 52. En ambas ocasiones, las asistencias fueron de Jack Grealish, cedido por el Manchester City.

Para el Brighton falló un penal en el 77 Danny Welbeck.

El Everton consigue así su primera victoria de la temporada, seis días después de haber arrancado la Premier League cayendo 1-0 en Leeds.

El Brighton, por contra, se queda con apenas un punto en dos partidos ya que había igualado 1-1 ante el Fulham el pasado fin de semana.

Por su parte, el Crystal Palace, campeón de la última FA Cup y de la Community Shield, empató 1-1 en casa con el Nottingham Forest.

El Palace se adelantó en el 37 con un gol del senegalés Ismaïla Sarr a pase del colombiano Daniel Muñoz y el Forest igualó en el 57 gracias a Callum Hudson-Odoi.

El sábado, los londinenses Arsenal y Tottenham habían ganado a Leeds (5-0) y Manchester City (2-0), respectivamente, y son los dos equipos en cabeza de la tabla, cada uno con un pleno de 6 puntos.