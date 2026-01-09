$!Los Vaqueros del Oeste, a mantener su invicto

Cumplida las cinco primeras jornadas de la ronda regular del 57 Campeonato Nacional Juvenil 2026, Copa Caja de Ahorros, el equipo de Panamá Oeste se mantiene como el único invicto, con cinco duelos ganados y cero derrotas, asumiendo así el liderato en solitario.

El pasado 7 de enero, en la quinta y última fecha disputada, antes del receso por descanso el 8 de enero, los del ‘West’ superaron 8-3 a la novena de Colón, que queda con marca de 1-4, y en la parte baja de la tabla de 12 selecciones provinciales en competencia.

El torneo, en honor a las leyendas coclesanas David Rivas, Darío Agrazal y Benjamín Salamín, tiene a Chiriquí Occidente (4-1) en el segundo lugar, mientras Chiriquí, con un partido menos (tras posponerse un duelo ante Herrera, debido a la lluvia), suma 3 victorias y 1 derrota.

En plena conmemoración por la Gesta Patriótica del 9 de enero de 1964, el béisbol nacional retorna a sus acciones hoy, y que mejor manera de honrar a la patria que asistiendo al estadio a apoyar el deporte número 1 de los panameños.

Según el calendario de partidos, para hoy, se disputarán seis encuentros de manera simultánea desde las 6:00 p.m.

Oeste (1, 5-0) se medirá a Veraguas (12, 1-4), en el Estadio Omar Torrijos, en Veraguas; Bocas del Toro (4, 3-2) choca con Panamá Este (6, 3-2), en el José De La Luz Thompson, en Chepo; Chiriquí (3, 3-1) se verá las caras con Colón (10, 1-4), en el Justino Salinas, de La Chorrera; Chiriquí Occidente (2, 4-1) juega ante Darién (11, 1-4), en Metetí; el vigente bicampeón Coclé (5, 3-2) se mide a Herrera (9, 1-3), en el Claudio Nieto; y Panamá Metro (8, 2-3) contra Los Santos (7, 2-3), en el ‘Flaco Bala’ Hernández.