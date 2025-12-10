Los Thunder abrasan a Suns y vuelven a semifinales de la Copa NBA

Los Oklahoma City Thunder aniquilaron este miércoles 138-89 a los Phoenix Suns y se metieron por segundo año seguido en las semifinales de la Copa NBA, donde enfrentarán a Lakers o Spurs.

Esta monumental paliza de los vigentes campeones de la NBA, que llegaron a tener una ventaja de 53 puntos, elevó su balance de la temporada regular a 24 triunfos en los 25 primeros partidos, igualando el mejor registro de la historia en ese lapso.

El único otro equipo que comenzó una campaña con un registro de 24-1 fueron los Golden State Warriors de Stephen Curry el curso 2015-2016, en el que completaron la mejor fase regular de la historia con un total de 73-9.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 28 puntos en 27 minutos para unos Thunder que ya dominaban al descanso por 76-48 frente a su público del Paycom Center, donde están invictos este año.

En Phoenix, la ausencia de su estrella, Devin Booker, por problemas de ingle, minimizaba aún más sus opciones de sorpresa.

Los Thunder que capitanean Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren (24 puntos) y Jalen Williams (15) son los favoritos absolutos a revalidar el anillo pero antes quieren saldar cuentas pendientes en la Copa NBA.

En la segunda edición de este torneo, el año pasado, Oklahoma City llegó a la final pero fue barrido por los Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo.

Los Thunder tienen ahora un nuevo intento en la final a cuatro que se disputará en Las Vegas (Nevada).

El sábado, Oklahoma City jugará la semifinal correspondiente a la Conferencia Oeste frente al ganador del duelo de cuartos de este miércoles entre Los Angeles Lakers y los San Antonio Spurs.

También el sábado, los New York Knicks y los Orlando Magic se medirán por el boleto del Este a la final de la Copa, que se jugará el martes.