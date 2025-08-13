Los reforzados Real Madrid y Atlético al asalto del trono del Barça

Con un considerable lavado de cara, Real Madrid y Atlético desafiarán el poderío del Barcelona de Lamine Yamal, que no sólo pretende revalidar LaLiga, competición que comienza el viernes, sino volver a conquistar la ansiada Champions.

- El Real Madrid tira de chequera -

El primero en mover ficha fue el Real Madrid con la incorporación de Xabi Alonso, quien toma las riendas del cuadro blanco para dejar en el olvido la temporada pasada en la que perdieron los tres títulos domésticos y los cuatro duelos ante el Barça.

Alonso, tras su exitosa etapa en el Bayer Leverkusen, afronta el reto de reanimar a un equipo que cuenta con nombres estelares como el francés Kylian Mbappé y el brasileño Vinicius y que ha hecho importantes fichajes.

Precisamente, una de las prioridades del técnico pasa por mejorar la conexión entre los dos astros, una unión que el italiano Carlo Ancelotti fracasó el curso anterior, pero también el acoplamiento de los recién llegados.

Dean Huijsen, Álvaro Carreras y el inglés Trent Alexander-Arnold reforzarán la defensa, la zona más debilitada el año pasado por las lesiones y que también se verá reforzada con el regreso del capitán Dani Carvajal, tras varios meses de baja por una lesión de rodilla.

Las miradas también estarán puestas en el argentino Franco Mastantuono, quien cumplirá el jueves 18 años. El atacante, proveniente del River Plate, se incorpora esta semana a la disciplina del club con el que quiere marcar una época.

En total, el Real Madrid desembolsó 167,5 millones de euros (194 millones de dólares), según el sitio especializado Transfermarkt.

Hasta el próximo martes el equipo no disputará su primer partido de liga, ante Osasuna. Su participación en el Mundial de Clubes ha reducido su pretemporada a poco más de una semana y a sólo un partido de preparación, con goleada 4-0 al Tirol el martes en Austria.

- ¿Podrá Yamal mantener o superar el nivel? -

El Barcelona sobresalió en ataque la temporada pasada y gran parte de eso se debió a la habilidad del joven Lamine Yamal. El internacional español cumplió 18 años en julio y ya ha jugado más de 100 partidos con el primer equipo.

Para defender el título y luchar por la ansiada Liga de Campeones, en un año en el que el equipo volverá al Camp Nou, Hansi Flick espera que el extremo, que lucirá el número 10 de Lionel Messi, mantenga el nivel de juego e, incluso, supere el de la pasada temporada.

A su lado estarán el brasileño Raphinha, que viene de hacer su mejor campaña, el veterano Robert Lewandowski y el inglés Marcus Rashford, flamante fichaje que llega cedido del Manchester United.

Pero, Flick sabe que tiene que mejorar la retaguardia para subir un peldaño más. Por ahora, el técnico alemán ha perdido una pieza esencial en la zaga tras la marcha de Iñigo Martínez al fútbol saudita.

En el arco contará con Joan Garcia, considerado por muchos el mejor portero del campeonato pasado, la otra gran novedad de los azulgrana para un curso que comenzará el sábado en Mallorca.

- Nuevas piezas para Simeone -

Después de un decepcionante final de temporada en la que volvió a fallar a la hora de la verdad en todas las competiciones, Diego Simeone ha impulsado una regeneración en el plantel que ha supuesto un desembolso de 175 millones de euros (203 millones de dólares) en fichajes hasta ahora.

El italiano Matteo Ruggeri, el eslovaco David Hancko y Marc Pubill reforzarán la defensa, mientras que el argentino Thiago Almada y el italiano Giacomo Raspadori harán lo propio en el ataque del Atlético, que se estrenará el domingo ante el Espanyol.

Álex Baena y Johnny Cardoso aportarán consistencia a la medular de un equipo en el que Antoine Griezmann debe acabar el traspaso de poderes a Julián Álvarez.

En el plantel ya no están figuras destacadas en los últimos años como los argentinos Ángel Correa y Rodrigo De Paul, Saúl Ñíguez y el brasileño Samuel Lino, entre otros.

Un equipo casi nuevo para un Simeone que sigue siendo considerado como uno de los mejores técnicos del fútbol europeo, pero que sólo ha ganado tres títulos en la última década: una Liga (2021), una Europa League y la Supercopa de Europa (ambos en 2018).