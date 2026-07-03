Los Pumas, listos para competir con las potencias del rugby

Los Pumas, quintos en el ránking mundial de World Rugby, apuntarán a llegar lo más alto posible y a competir de igual a igual ante las principales potencias en el Nations Championship, que se inicia el sábado.

La selección argentina, única sudamericana en el torneo que reúne a las doce más importantes -seis del hemisferio norte y seis del sur-, debuta el sábado de local en Córdoba ante Escocia.

Luego de dos temporadas de construcción, pruebas, con varias renovaciones y cambios, el entrenador Felipe Contepomi tendrá en este torneo una buena cantidad de encuentros para comenzar a consolidar una formación de cara al Mundial de Australia 2027, el objetivo mayor.

"Tenemos un objetivo claro, que es mejorar partido a partido, y retomar donde dejamos hace siete meses. Mejorar lo que habíamos hecho es nuestro gran desafío. Estamos con muchas ganas. Reiniciar y volver genera expectativa y ilusión", expresó Contepomi.

Los Pumas no han disputado un partido desde noviembre de 2025.

Los jugadores argentinos parecen entusiasmados por el nuevo torneo. El tercera línea Pablo Matera consideró que World Rugby "tardó demasiado en encontrarle la vuelta para poder competir realmente por algo. Ojalá cada vez crezca más. Que sea un torneo que, si tiene que haber descenso, haya descenso, que haya más presión".

"A mí me gusta. Me entusiasma mucho esta nueva estructura. Son menos partidos, pero siento que cada partido vale muchísimo, más con esta nueva metodología de que se suman puntos en modo torneo", expresó Matera al diario La Nación.

- Debut con ausencias -

Para el debut, Contepomi decidió darle descanso a los jugadores que disputaron la final del Top 14 francés. entre Toulouse y Montpellier. Por ello, no estarán disponibles Santiago Chocobares, Efraín Elías y Justo Piccardo, además de Domingo Miotti.

La lista de convocados incluye también novedades, como Agustín Fraga, con pasado en el Seven, además del tercera línea Juan Penoucos, el apertura Nicolás Roger, el centro Faustino Sánchez Valarolo, el fullback Mateo Soler, y el segunda línea Luciano Asevedo, los últimos provenientes del torneo Super Rugby Américas.

Tras recibir el sábado a Escocia en Córdoba, Los Pumas volverán a ser locales ante Gales en San Juan el sábado siguiente e Inglaterra en Santiago del Estero el 18 de julio.

En noviembre, la próxima ventana de partidos, visitarán a Francia, Italia e Irlanda.

"Escocia es un equipo que me gusta mucho cómo juega. Para tener el resultado que queremos, nos exige al máximo, porque tiene una actitud muy buena hacia el juego. Esperamos un partido abierto, de mucha intensidad. Va a ser difícil", consideró Contepomi.

En noviembre pasado, el equipo del Cardo sufrió una dura derrota 33-24 ante Los Pumas en el estadio Murrayfield, Edimburgo, después de haber estado 21-0 al frente en el marcador, en una remontada histórica del quince argentino.