Los Knicks siguen ganando: vencen a Nuggets tras dos alargues

Los New York Knicks agrandaron su racha de victorias al hilo en la NBA a ocho, al vencer este miércoles tras dos tiempos extra a los Denver Nuggets por 134-127.

A continuación las escenas más relevantes en la jornada de la NBA:

- Jalen Brunson descollante -

El astro Jalen Brunson anotó 42 puntos en la victoria de los Knicks, en un trepidante encuentro que bien puede repetirse en las Finales de la NBA.

El partido jugado en el emblemático Madison Square Garden, la catedral del básquet, cambió de líder en 20 ocasiones, estuvo empatado en 19 y ninguno de los dos equipos tuvo una ventaja de doble dígito.

"Se sintió como un partido de playoffs", dijo el alero local Mitchell Robinson. "Tuvimos la mentalidad correcta para sacar el partido adelante".

Ambos lideraron en los alargues, pero fue una canasta de Brunson la que llevó la ventaja a cinco (132-127) para los Knicks con 31 segundos en el segundo tiempo extra que el triunfo neoyorquino.

Esta racha de ocho victorias para los Knicks incluye cuatro con una ventaja de un mínimo de 25 puntos.

El dominicano Karl-Anthony Towns, quien se vio afectado por un golpe en la ceja en el primer tiempo, tuvo un doble-doble de 24 puntos y 12 rebotes para Nueva York, y lanzó para una efectividad del 69 por ciento (9/13).

Por los Nuggets, Jamal Murray aportó 39 puntos, mientras que el serbio Nikola Jokic completó un triple doble de 30 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias.

- Bucks ganan, con el futuro de Antetokounmpo en el aire -

Los Milwaukee Bucks derrotaron 141-137 a los New Orleans Pelicans envueltos en rumores sobre el futuro de su estrella, el griego Giannis Antetokounmpo quien, según reportes de prensa, está listo para terminar su relación con el equipo.

La ventana de traspasos de la NBA cerrará este jueves. Miami Heat, Golden State Warriors y Minnesota Timberwolves son los equipos más agresivos en la lucha por llevarse al griego.

Antetokounmpo, de 31 años, se encuentra lesionado y no ha jugado desde el 23 de enero.

Los Bucks, en la duodécima posición de la Conferencia Este, lograron su segunda victoria consecutiva, con Ryan Rollins como principal figura con 27 puntos.

"Encontré mi ritmo y jugamos de la manera correcta", afirmó Rollins. "Todos fuimos agresivos y nos sentimos empoderados por nuestras decisiones".

Kevin Porter Jr. (18) y Pete Nance (16) se combinaron para 34 unidades desde la banca para los Bucks.

Milwaukee ganó la batalla de los rebotes 50-44 y se impuso en la zona pintada 62-38 frente a unos Pelicans (13-40) que marchan en la penúltima posición del Oeste.