Listos los playoffs y los ‘panas’ dirán ‘play ball’

Se cerró el capítulo de la temporada regular en la MLB el pasado domingo, y desde hoy arranca la postemporada (Play-Offs) con las series de ‘Wild Card’ (comodines). Y de seguro una de las que más llamará la atención es la de los Boston Red Sox ante los New York Yankees (7 pm, hora en Panamá), en la Liga Americana.

En el equipo de la ‘Gran Manzana’ sobresale el panameño José Caballero, quien tendría un espacio como ‘utility’ y viene consolidado en el apartado de bases robadas, con 45 en la regular. Su compatriota Edmundo Sosa con Filis de Filadelfia chocará con los Bravos de Atlanta (1 pm).

El receptor Miguel Amaya y sus Cachorros de Chicago se medirán a los Padres de San Diego (9 pm), en la Nacional. Esta etapa se disputa al mejor de 3 partidos; los ganadores avanzan a la Serie Divisional, que se jugará del 3 al 10 de octubre, en la Americana, y del 3 al 9, en la Nacional.

El lanzador Daniel Espino, de los Guardianes de Cleveland, clasificó directo a la divisional, al coronarse campeones en la División Central de la Americana, y esperan rival, que saldrá entre Astros de Hoston y White Sox de Chicago, que inician su llave a las 4 pm.