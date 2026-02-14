Lillard gana su tercer concurso de triples de NBA pese a su lesión

Sin jugar un solo minuto esta temporadaa por lesión, Damian Lillard logró este sábado su tercera victoria en el concurso de triples del Juego de las Estrellas de la NBA, igualando el récord de Larry Bird y Craig Hodges.

Lillard, de 35 años, poseía dos títulos consecutivos de 2023 y 2024 y sorprendió a la liga al anotarse al concurso de esta edición en Inglewood (sur de Los Ángeles).

El actual base de los Portland Trail Blazers maravilló al público al superar a siete reputados rivales a pesar de que sigue en rehabilitación de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió el pasado abril, cuando militaba en los Milwaukee Bucks.

"Quería tener un poco de competición. Sentí un poco de presión de estar otra vez delante de los aficionados pero esto es lo que quiero, sumar a mi legado y mi reputación", dijo el base tras su victoria en la pista del Intuit Dome.

En su primera aparición, Lillard logró 27 puntos con los que se metió en la final junto al novato Kon Knueppel (Hornets) y Devin Booker (Suns), que lograron 27 y 30 unidades.

En esa ronda quedaron eliminados Donovan Mitchell (24), Norman Powell (23), Jamal Murray (18), Tyrese Maxey (17) y Bobby Portis Jr. (15).

En la final, Lillard acumuló 29 puntos con los que batió a Booker (27), campeón del evento en 2018, y a Knueppel (17).

Lillard, elegido nueve veces para el All Star, igualó el récord de triunfos que compartían Larry Bird (1986-1988) y Craig Hodges (1990-1992).

La jornada del sábado del Juego de las Estrellas incluye también una competición de tiro por equipos y el emblemático concurso de volcadas.

- Últimos cinco ganadores del concurso de triples:

2026 - Damian Lillard (Trail Blazers)

2025 - Tyler Herro (Heat)

2024 - Damian Lillard (Bucks)

2023 - Damian Lillard (Trail Blazers)

2022 - Karl-Anthony Towns (Timberwolves)