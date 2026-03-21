LeBron James rompe el récord de más partidos jugados en la NBA

La estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James, se hizo este sábado con el récord de mayor cantidad de partidos disputados en la NBA, al participar en su encuentro número 1.612 de la temporada regular, frente a Orlando Magic.

"King" James, de 41 años y en su 23ª temporada en la NBA, que es también otro récord, supera así por un partido a Robert Parish, quien se retiró en 1997, además de conquistar ya hace tres años la marca de mayor cantidad de puntos anotados.

James igualó el jueves la marca de Parish de manera espectacular, con un triple-doble en la victoria de los Lakers sobre Miami Heat. "Tiene que estar loco", comentó Austin Reaves, su compañero de equipo de 27 años, refiriéndose al incesante afán de excelencia de James.

"No puede ser algo normal lo que ocurre en su cerebro para rendir tan bien y a un nivel tan alto (...) "Ya no le queda nada por demostrar, pero aun así encuentra algo que lo siga motivando", añadió.

James posee además récords de tiros de campo convertidos e intentados, así como la racha más larga en la historia de partidos de temporada regular anotando al menos 10 puntos: 1.297 encuentros.

Sin embargo, el basquetbolista dijo el jueves que no va por ahí viendo los libros de marcas y poniéndose el propósito de batirlas.

"Simplemente sucedió. No estaba en mi lista de objetivos por cumplir (...)Quería ser el más grande; uno de los más grandes de todos los tiempos en jugar a este deporte", dijo.

Incluyendo los partidos de playoffs, James ha acumulado un total de 1.904 encuentros a lo largo de su carrera.

Kareem Abdul-Jabbar ocupa un distante segundo lugar con 1.797 apariciones, mientras que Parish se sitúa en el tercer puesto con 1.795.

La meticulosa preparación física de James le permite alcanzar otro objetivo: simplemente estar listo cuando su equipo lo requiera.

"Supone un desgaste mental intentar jugar tantos partidos y estar ahí fuera... Simplemente doy muchas gracias al de arriba; se trata, en definitiva, de amar el juego y de valorarlo", destacó.