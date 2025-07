Las Seles U17 y U20 en entrenamientos

Redacción | Las selecciones masculinas de fútbol Sub-17 y Sub-20 de Panamá sostendrán esta semana, en Ciudad de Panamá, una nueva fase de entrenamientos, de cara a sus compromisos internacionales, informó la Federación Panameña de Fútbol, en sendos comunicados.

La Sub-17, dirigida por el entrenador Leonardo Pipino, arranca su cuarto microciclo de trabajos, con prácticas en el CAI Sports Center, en Vía Israel, hoy y mañana, desde las 7:00 a.m. El miércoles 23 de julio, pasarán al Yappy Park, en Paseo del Norte, en Brisas del Golf, a partir de las 7:30 a.m. done tiene agendado un partido de fogueo frente al equipo Panamá City FC, de Liga PROM, como en el cierre de actividades.

Los entrenos incluyen sesiones de cancha y luego gimnasio.

El elenco Sub-17 participará en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025 se realizará del 3 de noviembre al 27 de noviembre, en Doha. En tanto, el equipo Sub-20, dirigido por el DT Jorge Dely Valdés, tendrá sesiones desde hoy hasta el 24 de julio, en el Complejo Deportivo Las Mañanitas.

Luego, viajarán a Colombia el 25 de julio para encarar la parte final de su preparación previo a dos partidos amistosos contra el combinado Sub-20 de Colombia, los días 27 y 30 de julio, en el Estadio Pascual Guerrero, en Cali. Ambos encuentros, entre dos selecciones clasificadas al próximo Mundial Sub-20 de Chile (27 de septiembre al 19 de octubre), se jugarán a las 5:00 p.m.