Las pulseadas suben al podio de los deportes en India

Los deportistas indios calientan sus bíceps antes de una competición de pulseadas retransmitida por televisión, una disciplina que gana peso en un país devoto del críquet, bajo el impulso de dos actores de Bollywood.

Los participantes miden sus fuerzas delante de las cámaras y animados por el público en el estadio Indira Gandhi de Nueva Delhi, en el marco de la Pro Panja League (PPL), fundada en 2020.

La Federación India de Pulseadas fue creada en 1977, pero ese deporte, llamado 'panja' en India, fue relanzado por los propietarios de la PPL, Parvin Dabas y Preeti Jhangiani, un actor y una actriz de Bollywood.

"Nuestros deportistas son literalmente hijos e hijas de nuestra tierra. Uno es funcionario, otro entrenador de gimnasio, o mecánico", declara Parvin Dabas a la AFP.

"Proceden de todos los horizontes, de pequeñas localidades de India. Es lo que nos gusta y lo que atrae al público", prosigue.

De 23 años, Shaikh Tawheed se dedicaba a la talla de piedra, y fue mecánico y limpiador en un gimnasio antes de encontrar la gloria al participar en la PPL en la categoría de 90 kilos.

Una sonrisa de cine y un cuerpo bien definido acompañan las rápidas victorias de Shaikh Tawheed sobre sus adversarios, antes de lanzar besos a sus numerosos aficionados.

"Es el sueño de vivir en hoteles elegantes, comer bien y tener dinero", confiesa a la AFP, precisando haberse embolsado unas 75.000 rupias (900 dólares) desde el inicio de la competición, lo que supone 10 veces más que sus ganancias previas.

- 'Aldeanos al estrellato' -

Seis equipos mixtos participan en la competición. El equipo ganador se llevará dos millones de rupias (24.000 dólares).

Lanzado en 2020 con duelos de exhibición y torneos, es la primera PPL difundida en directo desde el 28 de julio en Sony Sports Network en India y en Willow TV en Estados Unidos. La final tendrá lugar el domingo.

"El vencedor" ("Over the Top"), una película con Sylvester Stallone estrenada en 1987, dio popularidad a la disciplina en el todo el mundo, aunque en India, este deporte con raíces en la mitología hindú ya disfrutaba de una gran consideración.

Shaikh Tawheed vivía de alquiler en una habitación en su ciudad natal de Aurangabad, en el Estado de Maharashtra. Convertido en estrella local, ha podido comprarse una casa.

"La fama que he adquirido gracias a los pulsos me ha ayudado en mi carrera de entrenador de gimnasia, lo que me ha permitido ganar dinero", explica.

"Pro Panja ha cambiado los pulsos", sentencia, "viajamos en avión para los torneos en lugar en vagones de tren".

Los propietarios de la PPL se muestran optimistas sobre el futuro de la lucha de brazos. En el país asiático, el éxito de las ligas ha permitido convertirse en estrellas a aldeanos anónimos.

Otra figura de la PPL, Farheen Dehalvi, una madre de 38 años, ha pasado de competiciones con escaso eco en el Estado de Madhya Pradesh a torneos ante las cámaras de televisión.

Los años de realizar las labores domésticas han musculado los brazos de Farheen Dehalvi. "Las chicas que permanecen en casa, las amas de casa, tienen más potencia porque trabajan la fuerza de la muñeca", afirma Dehalvi, educadora a tiempo parcial y madre de un chico de 17 años.

- Sueños olímpicos -

Farheen Dehalvi, que compite en categoría femenina de más de 65 kilos, conquistó el duelo inaugural ante una joven de 19 años.

"Fui a presenciar un partido de pulsos en mi barrio y la gente me veía con potencia, me empujaron a practicar este deporte", cuenta a la AFP.

"En nuestra región las nueras no tienen permiso para salir de sus casas, pero mi marido me alentó (...) Y aquí estoy".

Afirma que su éxito ha servido de inspiración para otras mujeres, que han comenzado a entrenar en dos nuevos gimnasios en su localidad.

La PPL presume de contar con entrenadores extranjeros, principalmente procedentes de Kazajistán.

"Hay mucha gente en India, hay mucha gente en Kazajistán", declara a la AFP el siete veces campeón del mundo y entrenador de la PPL, Yerkin Alimzhanov. "Nosotros podemos, de una parte y de la otra, tratar de llevar este deporte a los Juegos Olímpicos".