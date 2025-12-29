Las atletas mejor pagadas del 2025; el tenis comanda

La tenista estadounidense Coco Gauff (21 años) se ha posicionado como la atleta mejor pagada de 2025, con un ingreso de 33 millones de dólares. La mayor parte proviene de patrocinios con marcas como Mercedes-Benz y Miu Miu, que le generan alrededor de 25 millones, mientras que por su desempeño en cancha obtiene cerca de 8 millones, de acuerdo con la revista Forbes.

El ascenso de Gauff simboliza una nueva era, en la que el rendimiento deportivo se potencia con identidad, influencia cultural y alcance global. Le sigue la también tenista, la bielorrusa Aryna Sabalenka (27 años), con ingresos de 30 millones de dólares, derivados de patrocinios y de su actividad en torneos, siendo esta última su principal fuente. Cierra el Top-3, otra tenista, la polaca Iga Swiatek (24 años), con un poco más de 25 millones de dólares. En el cuarto puesto está la china-estadounidense, Eileen Gu (22 años), estrella el esquí acrobático, que amasó ganancias de $23.1 millones.

El quinto lugar es para una tenista más, la china Qin Wen Zheng (23 años), que alcanzó unos $22.6 millones. La segunda mitad del listado de las diez mejores pagadas en el deporte femenino refuerza la hegemonía del tenis, pero deja espacio para el talento en el green, con la golfista Nelly Korda (de EEUU), quien registra $13 millones, en el séptimo escalón.

A pesar del impulso en el panorama deportivo femenino, las atletas con mayores ingresos tienen un largo camino por recorrer para alcanzar a sus homólogos masculinos. Ninguna mujer ha clasificado para la lista anual de Forbes de los 50 atletas mejor pagados en general desde 2023.

Mientras tanto, los ingresos combinados de los 20 hombres mejor pagados de esa lista superaron los 2.300 millones de dólares, aproximadamente ocho veces la marca acumulada de las mujeres mejor pagadas de este año. Solo por tomar un ejemplo, el futbolista Cristiano Ronaldo ganó este año $275 millones, gracias a su contrato con el Al-Nassr en Arabia Saudita y múltiples acuerdos comerciales.

La brecha se debe en parte a las oportunidades de marketing, que suelen ser más abundantes y lucrativas para los atletas masculinos que para las femeninas.

* Con información de forbes.cl y meridiano.net