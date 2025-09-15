Lanús, a acabar con su escasez de gol para sorprender al Flu en la Sudamericana

Con escasez de goles, apenas seis en sus últimos ocho partidos, Lanús deberá encontrar el sendero hacia el arco rival si quiere impactar al Fluminense en el arranque del cruce de cuartos de final de la Copa Sudamericana este martes en el sur de Buenos Aires.

Campeón en 2013, finalista en 2020 y semifinalista el año pasado, el Granate es un experto en el torneo internacional, aunque su presente no es el ideal en momentos en que se acercan las etapas decisivas de la Copa.

Lanús, último equipo argentino en liza, ganó por amplio margen su grupo, pero pasó con lo justo, en penales, el cruce de octavos de final ante su compatriota Central Córdoba.

Además, viene de ser eliminado en cuartos de la Copa Argentina y en el torneo Clausura está cuarto en su zona, con un saldo irregular de cuatro triunfos y tres derrotas.

El viernes sufrió para doblegar por 1-0 a Independiente Rivadavia con gol de Walter Bou, el delantero que anotó después de 19 partidos de sequía, un mal que ha afectado también al resto de sus compañeros.

"La evolución (del equipo) no es lineal, hay altibajos. Hablamos mucho de recuperar cosas que uno cree que perdió por la derrota, pero al fin y al cabo somos los mismos. Un mal día te puede costar partidos", aceptó el DT Mauricio Pellegrino.

"Necesitamos rozar la perfección para pasar de fase. Nuestra ilusión de ganar es la misma que la de la gente. Lo más importante es que no nos olvidemos de lo que tenemos que hacer dentro de la cancha", agregó.

- El Tricolor, entre buenas y malas -

A diferencia de su rival argentino, Fluminense pasó sin problemas su llave de octavos con sendos triunfos sobre América de Cali (2-1 y 2-0), aunque su situación tampoco es descollante en el Brasileirão, en el que ocupa el décimo escalón.

El conjunto de Renato Portaluppi no parece terminar de recuperar el vuelo tras consagrarse como el mejor once latinoamericano en el Mundial de Clubes, donde llegó a la semifinal.

En agosto empezó una serie positiva de cuatro triunfos y tres empates en todas las competencias, pero sus últimos cotejos en el campeonato brasileño lo mostraron en baja forma, más allá de avanzar a semifinales en la Copa de Brasil a expensas del Bahia.

Después de la derrota frente al Corinthians (0-1) el sábado, en la que dispuso de un equipo alternativo, Portaluppi dejó en claro que la llave de la Sudamericana tendrá la atención prioritaria en el corto plazo.

"Fluminense es el único club que compite en tres torneos, por eso cambiamos a diez jugadores. Trato de darles una oportunidad a todos", destacó el conductor del Flu, campeón de la Copa Libertadores en 2023.

El encuentro de ida se jugará desde las 21H30 locales (00H30 GMT del miércoles) y el desquite se jugará el martes próximo en Rio de Janeiro.

El ganador de esta llave se medirá en semifinales con Alianza Lima o Universidad de Chile, que chocan desde el jueves.

Posibles formaciones:

Lanús: Nahuel Losada – Nicolás Morgantini, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich – Agustín Medina, Agustín Cardozo – Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Dylan Aquino - Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Fluminense; Fábio - Guga, Thiago Silva o Ignácio, Juan Pablo Freytes, Renê - Martinelli, Hércules, Nonato - Kevin Serna, Agustín Canobbio, Everaldo. DT: Renato Portaluppi.

Árbitro: Gustavo Tejera (URU).