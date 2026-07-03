Lamine deslumbra a Hollywood y España recupera el papel protagonista en el Mundial

No marcó, pero se llevó todos los "Ohhh" que quiso en la ciudad del cine: Lamine Yamal conquistó Hollywood y lideró a España en su convincente triunfo 3-0 ante Austria este jueves, para esperar en octavos al ganador del Portugal-Croacia.

La campeona de Europa dio un golpe sobre la mesa en el torneo con goles de Mikel Oyarzabal (36' y 89'), que llegó a cuatro en el Mundial 2026, y Pedro Porro (66'), con su primera diana como internacional, en un escenario de ensueño como el SoFi Stadium.

España viajará a Dallas para enfrentarse el lunes en octavos al ganador del duelo entre Portugal y Croacia, que se disputa este jueves (23h00 GMT) en Toronto.

"Los grandes equipos aparecen cuando se les necesita. Estábamos muy atentos con lo acontecido en los partidos previos. Hemos rozado casi la perfección en todos los aspectos. Hay que seguir mejorando", declaró el seleccionador español, Luis de la Fuente.

- Conexión Oyarzabal-Cucurella -

España necesitaba un salto de calidad para mirar lejos en el Mundial y el traslado a Los Ángeles no le pudo sentar mejor: cuarto partido sin recibir goles, primer cruce ganado en el gran torneo desde el título de Sudáfrica 2010 y la recuperación de la ansiada fluidez que faltaba en su juego.

Con su triunfo iguala la racha de 35 partidos oficiales sin perder lograda por la generación dorada de la Roja entre 2007 y 2009, quedando a dos del récord absoluto de Italia (37 entre 2018 y 2021).

Una roca en defensa, no concedió ni un tiro entre los tres palos ante Austria. Su portero, Unai Simón, encadenó la cuarta portería sin encajar, igualando el récord español en el Mundial... Conseguido en el título de 2010.

España había tenido el gol prácticamente en la primera jugada (1'), una contra iniciada y terminada por Lamine Yamal que culminó sin pólvora a los guantes de Alexander Schlager.

Más allá de la bala desperdiciada, la jugada confirmaba la declaración de intenciones de Austria, no esconderse. Buena noticia para la Roja, por fin con espacio para dar velocidad a su fútbol.

Con este paisaje, tan diferente a los cerrojazos que plantaron Cabo Verde (0-0) y Arabia Saudita (4-0) o la batalla ante Uruguay (1-0), España tuvo una puesta en escena convincente.

Pero del notable al sobresaliente hay un salto y la campeona de Europa por fin lo dio tras la primera pausa de hidratación.

- Pedro Porro, cabezazo de ariete -

Lamine merodeó el gol con un eslalon por la línea de fondo (32'), un globo que se le fue demasiado alto (34') y otro disparo sin maldad (38').

Pero la Roja debe agradecer una vez más a su goleador silencioso, Mikel Oyarzabal, letal en un disparo cruzado al primer toque tras asistencia desde la izquierda de Marc Cucurella.

El nuevo jugador del Real Madrid se desquitó con una asistencia del gol que le habían anulado (30') en un córner por falta de Pau Cubarsí al arquero.

Y justo antes del descanso (45+3') Álex Baena estrelló contra el larguero una falta con Lamine atento al rechace y topándose con un gigantesco Schlager.

Si en la segunda parte había algún suspense, Pedro Porro lo mató con un cabezazo de ariete tras asistencia de Álex Baena.

Austria, que tiró sin éxito en la segunda parte del veterano Marko Arnautovic, no estaba a la altura y casi se contentaba con no sufrir una goleada.

Tras ser sustituido y ovacionado a lo grande Lamine (86'), elegido mejor jugador del partido, Oyarzabal siguió a lo suyo y firmó su doblete, de nuevo tras pase de Cucurella.

Celebraban en las tribunas Rosalía, Javier Bardem y Penélope Cruz... Definitivamente Los Ángeles se tiñó este jueves del rojo de las estrellas españolas.