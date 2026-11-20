El extenista británico Jamie Baker, director del torneo de Wimbledon desde 2020, se unirá a la WTA en el primer trimestre de 2027 como jefe del circuito femenino de tenis, anunció este jueves la organización.

Este nombramiento para un puesto de nueva creación hace que la actual presidenta de la WTA, la estadounidense Valerie Camillo, ejerza también las funciones de directora general.

Ese último cargo estaba vacante desde la marcha de Portia Archer en la primera mitad de este año.

Desde la WTA se destacó la experiencia de Baker como directivo en "uno de los torneos más prestigiosos del mundo", en alusión a Wimbledon, uno de los cuatro del Grand Slam.

Baker, de 40 años, llegó a ser 186º del ranking masculino (ATP) en 2012 y se retiró en 2013.

Trabajó después casi cinco años en el Banco Santander, antes de unirse en 2018 al All England Lawn Tennis Club, que organiza el torneo de Wimbledon.