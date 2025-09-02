La triple campeona olímpica Gabby Thomas es baja por lesión para el Mundial

La estadounidense Gabby Thomas, que se colgó las medallas de oro olímpicas en 200 m, 4x100 m y 4x400 m hace un año en París, anunció este martes que está lesionada y que por ello no podrá participar en el Mundial de atletismo de Tokio (13-21 septiembre).

"Comprendo que esta noticia va a decepcionar a algunos fans del atletismo, pero me he dado cuenta de que está bien ser humana y cuidarse", afirmó Gabby Thomas en un comunicado.

La triple campeona olímpica explicó que desde mayo tiene dolores en el tendón de Aquiles y que el problema se agravó en julio.

"Como atleta siempre quiero dar el máximo, pero a veces no hay nada que hacer y no puedes superar una lesión. A veces hay que tener paciencia y tomar la mejor decisión pensando a largo plazo", añadió en su texto, deseando "lo mejor" al equipo de Estados Unidos.

"Estoy deseando volver a correr contra las mejores del mundo. Hasta pronto", escribió luego en su perfil de la red social X.

La atleta de 28 años, que comenzó su temporada de 2025 participando en las reuniones del nuevo circuito Grand Slam Track, no corre desde principios de agosto y las pruebas clasificatorias de Estados Unidos para Tokio 2025.

Entonces consiguió su boleto con apuros para los 200 metros, donde fue tercera con un tiempo de 22 segundos y 20 centésimas, apenas con una milésima de segundo por encima del cuarto lugar, que le hubiera dejado fuera del Mundial.

Ya entonces, Gabby Thomas habló de la lesión en el tendón de Aquiles, indicando que ese problema le había impedido entrenar durante varias semanas.