La tenista china Zheng Qinwen gana el torneo de Pekín, su primer WTA 1000

La tenista china Zheng Qinwen (54º) ganó el domingo en Pekín su primer título WTA 1000, la categoría más prestigiosa del circuito femenino por detrás de los Grand Slam.

Zheng, de 24 años y campeona olímpica en París 2024, se impuso 7-5, 6-4 a la rusa Mirra Andreeva (5º), que disputaba su primera final desde su título en Roland Garros en junio.

La heroína local se convirtió además en la primera tenista china en ganar el WTA 1000 de Pekín, creado en 2004. Con siete títulos ganados en el circuito, Zheng confirmó el regreso a su mejor nivel.

Ex número 4 del mundo, llegó a caer fuera del Top 100 tras una operación de codo en 2025 y unos resultados discretos en la primera mitad del año 2026.

A principios de septiembre, Zheng alcanzó los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos procedente del cuadro de clasificación.

Finalista del Abierto de Australia de 2024 y de las Finales WTA de ese mismo año, la china disputaba el domingo su segunda final en un torneo WTA 1000.

En 2024 cayó en la final del WTA 1000 de Wuhan contra la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Para este torneo, Zheng se benefició de una invitación por parte de los organizadores del torneo para integrar directamente el cuadro final.

Es solo la cuarta tenista en haber ganado un WTA 1000 tras una 'wild card'. Antes lo hicieron la rusa Maria Sharapova (Cincinnati 2011) y las canadienses Bianca Andreescu (Indian Wells 2019) y Victoria Mboko (Montreal 2025).

Para Mirra Andreeva supone su segunda final de WTA 1000 perdida este año, tras haber caído en Madrid a principios de mayo. La joven de 19 años había ganado sus dos primeras finales de ese nivel en 2025, en Dubái e Indian Wells.

La rusa pasará el lunes a ocupar el número 3 del ranking WTA, la mejor clasificación de su carrera.