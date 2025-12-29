La Serie del Caribe publica el calendario de juegos sin Venezuela tras el cambio de sede

Los organizadores de la Serie del Caribe publicaron el sábado el calendario de los juegos de este torneo regional de béisbol sin Venezuela, anfitrión inicial que perdió la sede por la presión militar de Estados Unidos.

México pasó a organizar la competición luego de que la liga de ese país junto a las de Puerto Rico y República Dominicana anunciaron la semana pasada que no jugarían en Venezuela.

El antiguo anfitrión insistió hasta el final que podía organizar la Serie del Caribe. No están claras las condiciones en las que salió del torneo: nunca lo comunicó públicamente.

La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) incluyó en el calendario de la ahora serie en Jalisco a Puerto Rico, República Dominicana, dos equipos del anfitrión México y Panamá, en condición de invitado.

Quedan por fuera Venezuela, que integra la confederación, así como Cuba y Colombia, usuales invitados.

El torneo se disputará del 1 al 7 de febrero.

Estados Unidos movilizó una gigantesca flota militar en el Caribe, que el presidente Nicolás Maduro asegura tiene como objetivo su derrocamiento.

El despliegue llevó al bombardeo de supuestas narcolanchas, la incautación de buques petroleros sancionados y un cierre informal del espacio aéreo declarado por el presidente Donald Trump, que llevó a una estampida de aerolíneas extranjeras.

La suspensión de vuelos conllevaba además un problema logístico para el traslado de los equipos.

La prensa especializada informó esta semana que Venezuela tiene previsto organizar un torneo paralelo en las mismas fechas de la Serie del Caribe, la Serie de Las Américas, con representantes de Colombia, Curazao, Nicaragua, Argentina, Cuba y Panamá.