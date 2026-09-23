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La ‘Sele’ se activa en la India

Varios mundialistas por Panamá llegaron al país asiático para iniciar la preparación del amistoso del próximo viernes

La ‘Sele’ se activa en la India
Cortesía Federación Panameña de Fútbol | El lateral de la selección de Panamá, Michael Amir Murillo.
La ‘Sele’ se activa en la India
ML | Josué Vergara.
La ‘Sele’ se activa en la India
ML | Andrés Andrade.
La ‘Sele’ se activa en la India
ML | José Córdoba.
La ‘Sele’ se activa en la India
ML | Ryan Dale Williams.
Redacción
23 de septiembre de 2026

La Selección mayor masculina de fútbol de Panamá está poco a poco armándose para arrancan con fuerza el primer compromiso de su Gira Asiática, el próximo viernes ante el combinado de India.

El seleccionador Thomas Christiansen, junto a los miembros de su cuerpo técnico y dos jugadores (Daivis Murillo y Marcos De León) de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), fueron los primeros en llegar el pasado lunes.

Ayer, se informó que más jugadores se unieron a la concentración llegando a un total de doce. Ese grupo realizó una activación física en el gimnasio del hotel de concentración, ubicado en las afueras del Aeropuerto Internacional de Bangalore.

El resto de los convocados arribaban entre anoche y la mañana de hoy, día en que se tiene programado el primer entrenamiento en campo. La sesión se llevará a cabo a las 5:00 p.m. hora local (6:30 a.m. hora de Panamá), en el Center for Sports Excellence, en la ciudad de Bangalore.

Recordar que la diferencia horaria tiene a India con 10 horas y 30 minutos más a la hora en Panamá. El encuentro frente a India está programado para este viernes, a las 7:30 p.m. hora local (8:30 a.m., hora de Panamá)., en el Estadio Sree Kanteerava.

44
es el puesto que ocupa Panamá en el Ranking FIFA de este mes de septiembre. India es el 138.
Tres bajas para Panamá para esta ‘Gira Asiática’

ML | La Federación Panameña de Fútbol informó ayer de los jugadores Andrés Andrade, José Córdoba y Josué Vergara fueron dados de baja para los partidos amistosos de la Selección Mayor de Panamá durante la gira asiática (India y Japón), debido a lesiones y problemas físicos. De igual manera, se indicó que la Selección Nacional no realizará nuevos llamados y se mantendrá, por el momento, con el grupo actual de 24 jugadores para la gira. Córdoba, presentó problemas en su tobillo izquierdo según informó su club, el Norwich City, de la segunda división de Inglaterra. Vergara, jugador del KAA Gent belga, señaló molestia muscular. Mientras que Andrade, futbolista del LASK Linz austriaco, se le confirmó que sufre una lesión de isquiotibiales.

El ‘10’ de India quiere sorprender

ML | La selección de fútbol de India ya entrena para enfrentar a la de Panamá el próxmo viernes en su casa y una de sus cartas para sorprender será Ryan Williams, de 32 años. El extremo, nacido en Australia, que milita en el Bengaluru FC indio, y luego de haber disputado dos partidos internacionales y marcado un gol desde su debut en marzo de este año, buscará su tercera aparición con su sele, cuando ‘los Tigres Azules’ abran su ventana internacional que seguirá con duelos ante Brasil el 3 de octubre, y ante Uruguay, el 6 de octubre.

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