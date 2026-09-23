La ‘Sele’ se activa en la India

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> La selección de fútbol de India ya entrena para enfrentar a la de Panamá el próxmo viernes en su casa y una de sus cartas para sorprender será Ryan Williams, de 32 años. El extremo, nacido en Australia, que milita en el Bengaluru FC indio, y luego de haber disputado dos partidos internacionales y marcado un gol desde su debut en marzo de este año, buscará su tercera aparición con su sele, cuando ‘los Tigres Azules’ abran su ventana internacional que seguirá con duelos ante Brasil el 3 de octubre, y ante Uruguay, el 6 de octubre.