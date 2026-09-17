La ‘Sele’ Mayor de fútbol define a sus convocado para la gira asiática por India y Japón

El listado de convocados cuenta con un total de 14 jugadores que estuvieron en la pasada Copa del Mundo 2026.La lista también incluye seis jugadores que buscan hacer su debut en la Selección Mayor que son: Marcos De León, Jair Modelo, Joseph Jones, Josué Vergara, Daivis Murillo y Mijahir Jiménez.Por otra parte, de los 27 jugadores elegidos, dos de ellos militan en la Liga Panameña de Fútbol.Ellos son el guardameta Marcos De León, del Sporting San Miguelito, y el volante Daivis Murillo, del CD Plaza Amador. Los jugadores convocados del plano local, junto al cuerpo técnico y staff, estarán viajando este sábado 19 de septiembre en horas de la noche rumbo a Ámsterdam, donde estarán haciendo escala antes de volar rumbo a la India.En cuanto a los jugadores que militan en el extranjero, una vez concluyan este fin de semana con sus respectivos partidos de liga, estarán viajando cada uno desde sus países para unirse al hotel de concentración en la ciudad de Bangalore. LISTA DE CONVOCADOS GUARDAMETASOrlando Mosquera Al-Fahya FC (KSA)Marcos De León Sporting SM (PAN)Eddie Roberts Estudiantes de Mérida (VEN) DEFENSASCésar Blackman Slovan Bratislava (SVK)Jorge Gutiérrez Universitario (PER)Jair Modelo FC Sheriff (MDA)Amir Murillo Besiktas (TUR)Omar Valencia NY Red Bulls (USA)Martín Krug Juventud Torremolinos CF (ESP)Andrés Andrade LASK Linz (AUT)José Córdoba Norwich City (ENG)Jiovany Ramos Academia Puerto Cabello (VEN)Joseph Jones FC Kryvbas (UKR)Eduardo Anderson Baltika Kaliningrad (RUS) VOLANTESCarlos Harvey Minnesota United (USA)Adalberto Carrasquilla Pumas (MEX)Cristian Martínez Slovan Bratislava (SVK)José Luis Rodríguez FC Juárez (MEX)Víctor Griffith CS Emelec (ECU)Daivis Murillo CD Plaza Amador (PAN)Azarías Londoño Universidad Católica (ECU)Rafael Mosquera NY Red Bulls (USA)GiovGiovany Herbert FC Kryvbas (UKR) DELANTEROSJosé Fajardo Universidad Católica (ECU)Josué Vergara KAA Gent (BEL)Mijahir Jiménez NY Red Bulls (USA)Tomás Rodríguez Barcelona SC (ECU) * Con información de www.fepafut.com