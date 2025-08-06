La revelación Victoria Mboko chocará con Osaka en final del WTA 1000 de Canadá

La joya local Victoria Mboko y la japonesa Naomi Osaka se citaron para una final del torneo WTA 1000 de Canadá el jueves que rompió con todos los pronósticos.

Mboko, de sólo 18 años y número 85 de la WTA, protagonizó el miércoles otra memorable noche en Montreal batiendo en semifinales a la kazaja Elena Rybakina por 1-6, 7-5 y 7-6 (7/4).

De su lado Osaka, que arrancó el evento como número 49 del ranking mundial, superó a la danesa Clara Tauson por 6-2 y 7-6 (9/7) para plantarse en su primera final de WTA 1000 desde 2022.

Aunque el miércoles se puso del lado de Osaka, el público de Montreal está rebosante de ilusión por presenciar como Mboko corona su mágico torneo con un triunfo en la final.

Tras eliminar en octavos de final a la favorita Coco Gauff, Mboko dio toda una exhibición de resiliencia para batir a Rybakina, otra campeona de Grand Slam, remontando un set en contra y salvando una pelota de partido.

También se sobrepuso a una aparatosa caída al inicio de la manga decisiva por la que tuvo que recibir atención médica en la muñeca derecha.

"Fue un partido muy difícil, pero todo es posible", dijo sonriente la primera finalista canadiense desde el triunfo de Bianca Andreescu en 2019. "Gracias a todos por apoyarme. Fue eléctrico".

La canadiense ya es la finalista más precoz del torneo desde el triunfo de la suiza Belinda Bencic en 2015.

Montreal podría ser el jueves el escenario soñado del primer título de Mboko, nacida en Estados Unidos pero criada en Canadá por unos padres que huyeron de la República Democrática del Congo en 1999 por la situación política.

Cuarta de su familia en tomar una raqueta, Mboko ha practicado el tenis desde los tres años teniendo a Serena Williams como gran inspiración.

- Regreso a la élite -

La sorpresiva final en Montreal quedó servida con la victoria posterior de Naomi Osaka, quien está luciendo su mejor tenis desde que volvió a las canchas en enero de 2024 tras su maternidad.

La ganadora de cuatro títulos de Grand Slam superó por la vía rápida a la danesa Clara Tauson, a quien ya enfrentó en enero en la final de Auckland (WTA 250), durante la cual se tuvo que retirar por lesión.

Esta vez la ex número uno mundial finiquitó el trabajo al contener una reacción tardía de Tauson, que se levantó de un 3-1 en contra para forzar el 'tiebreak' en la segunda manga.

En el desempate la jugadora nórdica gozó de dos pelotas de set pero desperdició la primera con una doble falta y Osaka neutralizó después la segunda para asegurarse el triunfo por la vía rápida.

La japonesa se acaba de poner a las órdenes del polaco Tomasz Wiktorowski, exentrenador de Iga Swiatek, y su trabajo conjunto está dando frutos en Montreal donde sólo ha cedido un set en seis partidos.

El jueves tendrá una nueva oportunidad de ampliar su palmarés por primera vez como madre.

-- Resultados del miércoles en el WTA 1000 de Canadá:

- Semifinales

Victoria Mboko (CAN) derrotó a Elena Rybakina (KAZ/N.9) 1-6, 7-5, 7-6 (7/4)

Naomi Osaka (JPN) a Clara Tauson (DEN/N.16) 6-2, 7-6 (9/7)